Unfall : Wo es in Trier am häufigsten kracht

Wo es in Trier am häufigsten kracht

Drei Unfallschwerpunkte: Die Tankstelle in Euren, die Kreuzung an der Stadtseite der Römerbrücke und die Südallee. Foto: Rainer Neubert/Agentur Siko

Trier Neue Ampelblitzer, zusätzliche Pfeile und Markierungen: So will die Trierer Unfallkommission besonders gefährliche Kreuzungen entschärfen. Ein Ort sticht besonders hervor.

Im Blickpunkt stand zum Beispiel die Tankstelle in der Eurener Straße. Autofahrer kollidierten beim Abbiegen zur Tankstelle oder auch bei der Ausfahrt des öfteren mit dem Gegenverkehr. Insgesamt gab es 2019 auf Höhe der Tankstelle 13 Unfälle. Die Unfallkommission schlägt nun vor, dass die Ein- und Ausfahrt nur noch in einer Fahrtrichtung möglich ist. Eine durchgezogene Linie, die die ungeregelte Zufahrt von der anderen Straßenseite unterbinden soll, und ein Rechtsfahrgebot in Richtung Euren bei der Ausfahrt sollen das wilde Abbiegen unterbinden. Wer nach dem Tanken in Richtung Trier-West/Pallien weiterfahren möchte, hat in unmittelbarer Nähe eine Wendemöglichkeit.