Trier : „Licht An!“ in der dunklen Jahreszeit

Ein Rad wie dieses steht nun an vielen Orten in Trier. Mit dieser Aktion will die Polizei auf erhöhte Gefahren für Radfahrer im winterlichen Verkehr aufmerksam machen. Foto: Joshua Konrad

Trier Warum eine Präventionskampagne der Polizei Trier für mehr Sichtbarkeit von Fahrradfahrern im Straßenverkehr wirbt.

Mit Signalfarben besprühte Fahrräder am Fahrbahnrand sollen in Herbst und Winter auf Beleuchtung und Sichtbarkeit im Straßenverkehr aufmerksam machen. Die Idee der Aktion „Licht an!“ der Verkehrswacht Lüneburg wurde bereits ebenso in anderen Städten erfolgreich umgesetzt. Das Polizeipräsidium Trier setzt sie nun gemeinsam mit der Landesverkehrswacht Rheinland-Pfalz in Trier um.

Der Anblick ist auf den ersten Blick ungewohnt: Fahrräder mit neongelben Reifen am Fahrbahnrand. Dazu ein Plakat mit dem Aufruf: „Licht an!“. Beides soll Fahrradfahrern daran erinnern, ihre Beleuchtung anzuschalten. Besonders im Herbst und Winter seien Radfahrer besonders gefährdet, gibt Polizeibeamtin Sarah Walerius von der Zentralen Präventionsstelle des Polizeipräsidiums Trier zu verstehen.

Durch Fahrten in der Dämmerung oder das Vorbeischlängeln an Feierabend-Staus könne es schnell zu gefährlichen Situationen kommen. Durch eine gute Sichtbarkeit im Straßenverkehr könnten schwere Unfälle verhindert werden. Dabei falle der Beleuchtung eine besondere Rolle zu. „Wenn Sie kein Licht anhaben, können Sie während der Fahrt oder beim Warten an einer Kreuzung leicht vom Verkehr übersehen werden“, gibt Walerius zu verstehen.

Durch die Kampagne soll dieses Problem sichtbar gemacht werden. Insgesamt zehn mit Neonlack besprühte Fahrräder werden im Raum Trier aufgestellt. Die Fahrräder wurden von der Stadt Trier zur Verfügung gestellt und vom Jugendhilfezentrum Don Bosco Helenenberg lackiert.

Zusätzlich zur Fahrradaktion wird die Polizei Trier in den nächsten Wochen vermehrte Kontrollen zur Beleuchtung an Fahrrädern durchführen. Ziel sei dabei aber nicht das Verteilen von Bußgeldern, betonen die Polizeibeamten: „Im Gegenteil! Wir wollen für das Thema sensibilisieren und geben nach einem kurzen Aufklärungsgespräch auch Leuchtmittel an die Fahrradfahrer aus. Ganz im Sinne der Verkehrssicherheit“. Zusätzlich zur Beleuchtung empfiehlt die Polizei das Tragen von Warnwesten in Signalfarben, um die Sichtbarkeit zusätzlich zu erhöhen.

Sehen und gesehen werden: Das ist besonders in den dunklen Wintermonaten sehr wichtig. Foto: dpa-tmn/Tobias Hase