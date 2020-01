Politik: Warum manche Gemeinden im Trierer Umland noch Einmalbeiträge haben

Schweich/Ruwer/Trierweiler Warum manche Ortsgemeinden noch Einmalbeiträge haben und was sich für sie ändern könnte.

(kaf) Die meisten Ortsgemeinden haben sich bereits auf wiederkehrende Beiträge geeinigt, wie ein Blick in drei Verbandsgemeinden (VG) zeigt: In der VG Trier-Land werden Einmalbeiträge nur noch in Trierweiler erhoben. Ortsbürgermeister Dieter Müller: „In den letzten Jahren mussten wir keine Straßen ausbauen, deshalb kamen wir in der Frage noch nicht unter Druck.“ Eigentlich sei er für die komplette Abschaffung der Beiträge. Bei einer Gesetzesänderung hin zur Verpflichtung der wiederkehrenden Beiträge kann er sich das für Trierweiler auch vorstellen. Wie der Ort in Abrechnungsgebiete eingeteilt werden könnte, müsse noch geprüft werden.