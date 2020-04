Kostenpflichtiger Inhalt: Lokale Wirtschaft : Wenn die Pandemie den Studi-Job kostet

Bisher hat der Trierer Student Jesko nebenbei in einer Kletterhalle gearbeitet. In der Corona-Krise ist das nicht mehr möglich. Foto: privat

Trier Kneipen, Cafés und andere Freizeiteinrichtungen sind dicht, Festangestellte oft in Kurzarbeit. Wie aber ergeht es den vielen Studierenden, die dort vor der Corona-Krise jobbten und sich so ihren Lebensunterhalt sicherten?



Die letzte Schicht verkündete Toms Chef per WhatsApp. Für den 31-Jährigen, der an der Hochschule Energiemanagement studiert und nebenbei als Barkeeper in einem Trierer Lokal arbeitet, kam das nicht überraschend: „Uns war schon Tage vorher klar, was da kommen würde. Es war nur eine Frage der Zeit, bis das Land beziehungsweise der Bund sagt: Gastronomiebetriebe werden geschlossen.“ Der Job war Toms Haupteinnahmequelle. Als Midijobber ist er allerdings in einer vergleichsweise komfortablen Situation: Er zahlt Sozialabgaben, hat aber dafür Anspruch auf Sozialleistungen wie Kurzarbeitergeld.

Viele seiner Kollegen auf 450-Euro-Basis haben weniger Glück. Bei solchen Minijobs greift die Arbeitslosenversicherung nicht, Betroffene erhalten damit auch kein Kurzarbeitergeld. „Die leben jetzt von dem, was sie eventuell auf die Seite gepackt haben oder müssen sich Geld leihen. Zum Monatswechsel ist die Miete fällig.“ Viele Bekannte seien angespannt, sie hingen komplett in der Luft. Besonders die Ungewissheit für ihn, vor allem für sein nicht abgesichertes Umfeld belastet Tom. „Ich kenne viele Studierende, die jetzt einen finanziellen Engpass haben. Und niemand weiß, wie lange der Laden, in dem sie arbeiten noch zu ist. Zwei Monate, sechs Monate?“ Einige überlegten, sich andere Jobs zu suchen. „Aber etwas Neues zu finden wird schwierig.“

Info Unterstützung für Studierende Informationen zu Unterstützungsangeboten des Studierendenwerks gibt es auf der Website

www.studiwerk.de Studierende können in bestimmten Fällen Bafög beantragen, wenn sich ihre Situation oder die ihrer Eltern durch die Coronakrise verändert hat. Informationen dazu gibt es beim Bundesministerium für Bildung und Forschung unter www.bmbf.de

Mit der Schließung aller Sportstätten fällt auch Jeskos Nebenjob weg. Der 22-jährige Psychologiestudent arbeitete bis zur Coronakrise in einer Kletterhalle. Besucher einchecken, Kaffee machen, Hinweise zum richtigen Bouldern geben: So sah sein Arbeitsalltag noch vor drei Wochen aus. Nun sitzt er zu Hause. Die Schließung sei schleichend gekommen, erzählt er.

Am Anfang standen Aufforderungen zu verstärkter Hygiene, am Ende der Entschluss der Bundesregierung, auch den Betrieb in Sportstätten einzustellen. Damit blieben die Türen der Kletterhalle auf unbestimmte Zeit geschlossen.

Das gesamte Team werde über WhatsApp über die neue Entwicklungen informiert. „Unser Chef hat dazu einen längeren Text geschrieben, dass es zwar für alle sehr doof ist, aber dass sie an einer Lösung arbeiten.“

Noch schränken ihn die Einbußen nicht ein. „Aktuell geht es schon. Meine Eltern unterstützen mich zum Glück. Und in der WG stimmen wir unsere Einkäufe gut ab.“ Dass er sich an den Appell hält, zu Hause zu bleiben, kommt seiner finanziellen Situation zugute. „Wir sind jetzt nicht mehr so viel unterwegs und haben deswegen weniger Ausgaben durch Freizeitaktivitäten.“

Jesko sucht sich deshalb erst einmal keinen neuen Job. Sein Chef hat ihm und seinen Kollegen zugesichert, dass niemand in der schwierigen Zeit entlassen wird. Außerdem weiß er, wie er die Zwischenzeit sinnvoll nutzen kann: zum Schreiben seiner Bachelorarbeit.

Vor besondere finanzielle Herausforderungen stelle das Coronavirus viele ausländische Studierende, sagt Birgit Roser, Leiterin des International Office an der Uni Trier. „Der Wegfall von Nebenjobs ist für sie häufig ein größeres Problem als für einheimische Studierende, weil sie meist nicht auf Bafög zurückgreifen können.“