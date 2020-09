Kostenpflichtiger Inhalt: Wirtschaft : „Wir wollen ein Fünf-Sterne-Möbelhaus bieten“

Stefan Grotelüschen freut sich, den Kunden das fertig umgebaute Einrichtungshaus Ehrmann zu präsentieren. Foto: Martin Recktenwald

Trier-Zewen Nach rund acht Monaten wird in dieser Woche der Umbau des Einrichtungshauses Ehrmann in Trier weitgehend abgeschlossen. Zehn Millionen Euro hat die Unternehmensgruppe hier investiert. Warum ist das Zewener Gewerbegebiet für sie so attraktiv?