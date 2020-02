Kostenpflichtiger Inhalt: Wegen Sturm „Sabine“ : Trierer Gymnasien bleiben am Montag zu

Foto: dpa/Bodo Schackow

Die Trierer Gymnasien bleiben am Montag wegen des Sturms geschlossen. Der Schulweg sei mit großen Risiken verbunden, heißt es in einer Mitteilung an die Eltern.



Schüler der Trierer Gymnasien haben am Montag schulfrei. Wegen der befürchteten Auswirkungen des Sturms sei der Schulweg zu riskant heißt es. „Ob der Orkan zu Unterrichtsbeginn abgeschwächt ist oder die Windböen noch Orkanstärke haben, kann nicht sicher prognostiziert werden. Auf alle Fälle ist der Schulweg mit großen Risiken versehen (in der Stadt herunterfallende Schindel, abbrechende Äste, durch Baumbruch gesperrte Straßen und Gleise).

Auch ist absehbar, dass für die auswärtigen Schülerinnen und Schüler die öffentlichen Verkehrsmittel (Bus, Bahn) zum Teil nicht fahren werden“, teilt etwa das Trierer Max-Planck-Gymnasium mit. Der Unterricht fällt aber nicht an allen Schulen aus. Es liege in der Verantwortung der Eltern, ob sie ihre Kinder in die Schule schickten oder nicht, heißt es auf der Internetseite der Moseltalrealschule in Trier.

Auch die Schulen in Hermeskeil teilen mit: „Prinzipiell findet die Schule regulär statt. Sollte es Ihren Kindern nicht möglich sein, den Schulweg anzutreten, weil Bäume umgefallen, Busse ausgefallen oder Straßen gesperrt sind, rufen Sie bitte an und entschuldigen Ihr Kind.“ Ähnlich lautet auch die Information der Grundschule in Morbach: „Aufgrund der Orkanwarnung für Sonntag und Montag, dem 09/ 10.02.20, überlassen wir Ihnen die Entscheidung, ob Sie Ihr Kind an diesem Tag zur Schule schicken oder es Zuhause lassen.“

Das Bildungsministerium hat es den Schulen freigestellt, den Unterricht ausfallen zu lassen. Auch sei es den Eltern überlassen, ob sie ihre Kinder am Montag in die Schule schickten, teilte das Ministerium am Samstag mit.