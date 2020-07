Evakuierung : Fliegerbombe in Hillesheim wird heute entschärft (Liveticker)

Info

Betroffen von der Evakuierung sind die Anwohner folgender Straßen: Am Alten Born, Auf der Lahn, Graf-Mirbach-Platz, Burgstraße, Koblenzer Straße, Gerbereigasse, Graf-Mirbach-Straße, Pilatushof, Kölner Straße, Bachstraße, Augustinerplatz, Industriestraße, Auf der Seitbahn, Am Stockberg, Grabenstraße, Am Markt, Wallstraße, Schützenweg, Augustinerstraße, Auf dem Bungert, Am Viadukt, Mühlendamm, Am Viehmarkt, Grüner Weg, Neutorstraße, Lammersdorfer Straße, Prümer Straße, Im Walkgraben, Aachener Straße. Für alle Betroffenen ist ein Sorgentelefon bei der Verbandsgemeindeverwaltung Gerolstein eingerichtet: 06591/13-3333.