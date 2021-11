Wirtschaft : Bodenständige Handwerkerin auf internationaler Modebühne

National und international unterwegs, in der Heimat verankert: Angelika Hirschler stammt aus Neroth. Ihr Atelier ist in Schalkenmehren. Foto: Vasiliou Lydia

Schalkenmehren Die Designerin Angelika Hirschler aus Schalkenmehren hat Grund zum Feiern. Ihr Atelier besteht seit 25 Jahren und ist inzwischen weit über die Grenzen Deutschlands bekannt.

Richtig spannend in der beruflichen Laufbahn wurde es, „als ich in Zusammenarbeit mit dem Luxemburger Label Voltage ein illuminiertes Kleid für die Sendung Voice of Germany anfertigen durfte“, sagt die Designerin Angelika Hirschler. Von dem Zeitpunkt an, gab es viele Anfragen aus ganz Deutschland.

Angefangen hatte alles 1996 als Subunternehmerin eines Modehauses, für das Hirschler in ihrem damaligen Atelier „Das tapfere Schneiderlein“ in Trier sämtliche Änderungsarbeiten übernahm. Mit ihrem Meisterbrief ein Jahr später durfte sie ausbilden, hatte bis zu zehn Angestellte und arbeitete mit weiteren Modehäusern in Trier zusammen, und sie begann mit Maßanfertigungen. Der Bedarf war da, auch die Nähe zu Luxemburg brachte ihr etliche Kunden aus dem Nachbarland. So kam auch der Kontakt zu Voltage zustande.

Angelika Hirschler stammt aus Neroth und war der Eifel immer verbunden. Kein Wunder, dass sie sich 2015 entschieden hatte, zu ihren Wurzeln zurückzukehren. In der Mehrener Straße in Schalkenmehren eröffnete sie ihren Handwerksbetrieb, „auch weil die digitalen Möglichkeiten es erlauben, von jedem Standort aus zu arbeiten“, sagt die 50-Jährige. Gleichzeitig löste sie sich vom Namen „Tapferes Schneiderlein“ und entwickelte die Modemarke Angelika Hirschler tailormade. Prompt gewann sie ein Jahr später den Preis des Handwerks Rheinland-Pfalz, was sie weiterhin überregional bekannt machte. Auch eine Fernsehmoderatorin wurde auf die Designerin aus der Eifel aufmerksam, bestellte sich ein Kleid und trug dieses bei der Präsentation zum Tatort Eifel in Berlin.

Dann kam eins zum anderen. Die Bevollmächtigte der rheinland-pfälzischen Landesregierung in Berlin, Heike Raab, besuchte sie in Schalkenmehren und lud sie zur Fashion Week 2018 in die Hauptstadt ein. „So konnte ich zum ersten Mal mit einer eigenen großen Show meine Marke präsentieren“, freut sich die Designerin.

Eine Einladung nach Paris war die Folge, aber damals musste sie absagen, „denn für ein kleines Modelabel ohne Investoren ist es kaum möglich, jedes halbe Jahr zu Fashion Weeks zu fahren und den wirtschaftlichen Aufwand zu schultern“, bedauert Hirschler. Für September vergangenen Jahres aber hatte die Schneidermeisterin geplant, in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut in Mailand, dort bei der Fashion Week zu starten.

Aber alle Planungen machte dann Corona zunichte, die Show in der lombardischen Hauptstadt wurde abgesagt. Überhaupt schlug die Pandemie bei Angelika Hirschler mächtig zu. „Alle Hochzeiten oder größere Feiern fielen aus“, die Folge: Umsatz-Minus. Dann entstand die Idee, das Unternehmen mit einem sogenannten Konzept-Store zu erweitern.

Dekoartikel, Skulpturen und Bilder verkauft sie seitdem in ihrem Atelier in Schalkenmehren und natürlich online. „Mir ist ein hochwertiges Sortiment sehr wichtig, damit meine Kreationen optimal ergänzt werden“, sagt Hirschler, „ich bin als regionales Unternehmen online und offline gut aufgestellt und blicke positiv in die Zukunft“. Trotz allen Erfolgen ist die Designerin eine bodenständige Handwerkerin geblieben: „Für mich ist es wichtig, dass auch Menschen aus der Umgebung zu mir kommen“.

Das Atelier Angelika Hirschler tailormade wird 25 Jahre alt. Zum Jubiläum hat die Designerin diesen wertvollen Samt aus dem Hause Versace zu diesem und einem weiteren zwei Unikat-Modell verarbeitet. Foto: Vasiliou Lydia

Bei der Fashion week 2021 in Berlin hat Angelika Hirschler mit ihrer Hochzeits-Kollektion auf sich aufmerksam gemacht. Foto: TV/Jürgen Freymann