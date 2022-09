Natur : Als Kränze mit Vogel­beeren am Fenster oder Dach gegen Blitzeinschlag schützen sollten

Ebereschen mit Früchten am Schalkenmehrener Maar. Foto: Alois Mayer

Schalkenmehren/Wittlich/Trier Die Eber­esche wächst auf nahezu allen Böden, oft am Straßenrand. Sie trägt bis in den Winter bunte Früchte­ in Dolden – die Vogel­beeren. Sie sind nicht giftig, sondern eignen sich für Kompott, Tee und Saft. Was es mit dem Namen des Baums auf sich hat, der gar keine Esche ist, und was die alten Germanen über ihn sagten.