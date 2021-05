Corona : Modellkommune? Ist wieder ein Thema

Info

Da auch am Samstag, 8. Mai, für den Kreis Vulkaneifel ein Inzidenzwert von unter 50 ausgewiesen wurde, hat er an fünf Werktagen in Folge diese Hürde unterschritten. Nach der aktuell gültigen Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes gelten ab Montag, 10. Mai, deshalb weitere Lockerungen. Sie betreffen insbesondere die Bereiche des Einzelhandels, des Individualsports und des Probenbetriebs in der Breiten- und Laienkultur.

Folgende Dinge sind erlaubt: die Öffnung des Einzelhandels ohne Kontakterfassung und Terminvergabe; die allgemeine Personenbegrenzung von einem Kunden pro 10 Quadratmeter, Maskenpflicht und Abstandsgebot sind zu beachten.

Im Bereich des Sports: das kontaktlose Training im Freien mit maximal zehn Personen zuzüglich eines Trainers ist wieder möglich; die Kontakte sind zu erfassen. Der Probenbetrieb in der Breiten- und Laienkultur (beispielsweise Theater) im Freien mit zehn Personen zuzüglich einer leitenden Person; das Abstandsgebot ist zu wahren.

Auch am Sonntag hat sich am Trend nichts geändert: Der Kreis meldet eine 7-Tage-Inzidenz von 34,6 (Samstag 36,3). Zum Vergleich: Landesweit lag die 7-Tage-Inzidenz am Sonntag bei 99,8 (gestern 96,7), bundesweit bei 118,6 (gestern 121,5).

Das Gesundheitsamt hat am Sonntag eine Neuinfektion gemeldet. Stand Sonntag, 11 Uhr, sind 90 Personen mit Wohnsitz im Kreis Vulkaneifel akut an Covid 19 erkrankt. Davon befinden sich derzeit sechs Personen in stationärer Behandlung.