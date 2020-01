Bei der Kreismusikschule Vulkaneifel hat sich in den vergangenen drei Jahren ein massives Defizit angehäuft. Der Kreistag hat daher seinen jährlichen Zuschuss um 25 000 auf 125 000 Euro aufgestockt. Foto: picture alliance/dpa/Sebastian Kahnert

Daun Die Kreismusikschule in der Vulkaneifel erhält in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 125 000 Euro aus dem Kreishaushalt – das sind 25 000 Euro mehr als bisher. Der Grund: Anhaltende finanzielle Probleme.

Sicher waren nicht wenige Kreistagsmitglieder bei der jüngsten Sitzung des Gremiums froh, dass auch mal andere Themen als Biomüll zu erwägen sind: Musik zum Beispiel. Mehrheitlich beschlossen sie, in den kommenden beiden Jahren je 25 000 Euro mehr als zuvor in die öffentliche musikalische Bildung zu stecken.

Im Jahr 1996 wurde die bis dahin komplett kreiseigene Musikschule in einen gemeinnützigen Verein ausgegliedert. Seine satzungsgemäße Aufgabe ist die Weiterführung des Unterrichts. „Viele Kulturinstitutionen in Deutschland teilen dieses Schicksal“, meint Michael Frangen, Geschäftsführer der Musikschule Landkreis Vulkaneifel, und weist darauf hin, dass die derzeit 21 Dozentinnen und Dozenten in den 23 Jahren seit Vereinsgründung lediglich eine einmalige, zweiprozentige Steigerung ihres Gehaltes bekommen hätten.