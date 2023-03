Filmvortrag für Schüler „Karawane der Menschlichkeit“ zu Gast in Daun: Wenn Schüler ganz leise werden angesichts des Schicksals so vieler Flüchtlinge

Einen Film oder eine Dokumentation im Schulunterricht zu gucken, ist für viele Jugendliche oftmals die weniger anstrengende Form von Lernen. Filme hinterlassen mit intensiven Bildern nachhaltigere Eindrücke als Worte. Deshalb hat der bekannte Dauner Fotograf Hans Nieder, der seit 14 Jahren die Dauner Fototage organisiert, die überregional ein riesiges Echo finden, für Schüler und Schülerinnen einen berührenden Vortrag ins Forum geholt. In der außergewöhnlichen Live-Reportage ging es um die Lebenssituation geflüchteter Menschen in Europa. An der Veranstaltung im Forum nahmen alle Schüler und Schülerinnen der Klassen 5 bis 9 des Thomas-Morus-Gymnasiums Daun teil.