Holzschuhe und Käse Die große Dauner Prunksitzung hat am Karnevalssamstag rund 480 Besucher ins Forum gelockt. Von Alwin Ixfeld Daun. Käsewürfel gab es für die Besucher der Prunksitzung im Dauner Forum als Begrüßungssnack. Und wer den Blick nach unten lenkte, entdeckte, dass der Elferrat und das Prinzenpaar mit holländischen Holzschuhen bekleidet waren. Hintergrund war natürlich die in diesem Jahr besonders enge Verbindung zwischen Daun und Holland, verkörpert durch Prinz Heineken I., einem gebürtigen Holländer, und seiner Frau Prinzessin Corinna I. Stilecht fuhren auch Martin Geisen und Marco Reulfsteck auf einem Fahrrad in den Saal und begrüßten dann die Gäste auf holländisch, was sie dann von einer Handy-App übersetzen ließen. Als Moderatoren oder Sitzungspräsidenten führten die beiden durch den Abend. Gleich zu Beginn war bereits die Bühne voll, denn Elferrat, Prinzenpaar, das Kinderprinzenpaar Cäcilia I. und Konstantin I., sowie die Funkengarden sorgten für Platzmangel. Statt holländisch sprachen die zwei Nerother Simon und Thomas Körsten lieber Dialekt. Mit ihren kabarettistischen Sohn- und Vater-Dialogen, ganz gleich ob gesprochen oder gesungen, sorgten sie für viele Lacher im Publikum. Mit Anke Brausch und Reiner Roos eroberten zwei weitere Redner die Bühne und strapazierten die Lachmuskeln. Dazwischen zeigten gleich drei Dauner Garden und das Männerballett teils akrobatische Tanzeinlagen. Nach dem Sitzungsende sorgten dann Kamelle Kapelle mit ihrer Musik dafür, dass niemand vorzeitig den Heimweg antrat. Foto: Alwin Ixfeld