Wenn möglich, sollten Altkleider erst in drei bis vier Monaten wieder gespendet werden, bittet das DRK. Transportwege und Lieferketten sind in der Corona-Krise unterbrochen, Märkte im Ausland nicht erreichbar. Foto: Vladi Nowakowski

Bitburg/Prüm In diesem Frühjahr ist die Menge ausrangierter Kleidung sehr groß. Das Deutsche Rote Kreuz steht nun vor logistischen Problemen und bittet darum, alte Textilien vorerst zu Hause zu lagern.

Die kollektive Entsorgungswut und Spendenbereitschaft im Frühjahr ist für karitativ ausgerichtete Vereine wie das Deutsche Rote Kreuz (DRK) an sich ein Grund zur Freude, doch in diesem Jahr ist alles anders – man steht dank der Corona-Krise vor einem logistischen Problem.

Den größeren Teil, meist beschädigte oder nicht mehr tragbare Textilien, gibt das DRK in normalen Zeiten an eine Verwertungsgesellschaft weiter; die Kleidung wird zu wertvollen Rohstoffe verarbeitet – unter anderem für Fußmatten, Autositzbezüge oder Putzlappen. Etwa fünf Prozent werden in zentralen Katastrophenschutzlagern nach Klimazonen getrennt bereit gehalten. Kleidung und andere Textilien sollten nicht im Hausmüll entsorgt werden, auch weil sie häufig eine Belastung für die Umwelt darstelSo gelten Textilien mit synthetischen Stoffen wie Polyester oder Polyamid laut deutschem Abfallgesetz auch als Sondermüll .

„Die Container quellen vielerorts über“, sagt Diana Peters, Geschäftsführerin des DRK-Kreisverbands Vulkaneifel. „Zurzeit ist die Menge der gespendeten Kleidung so groß wie nie.“ Ein Grund dafür sei wohl in den Ausgangsbeschränkungen seit Ende März zu suchen: „Die Leute hatten erzwungenermaßen mehr Zeit, ihre Kleiderschränke auszuräumen.“

Die Corona-Krise habe darüber hinaus auch noch Auswirkungen auf alle Bereiche des organisierten Einsammelns gebrauchter Kleidung: „Der gesamte Markt ist zusammengebrochen“, sagt Peters. Inzwischen nehme im gesamten Bundesgebiet nur noch ein Drittverwerter Ware an und selbst dieses Unternehmen bliebe auf den großen Mengen an Altkleidung zurzeit sitzen, weil ihm so gut wie nichts abgenommen werde.

Die Angst, sich zu infizieren sei groß, befürchtet Peters. „Sämtliche Konkurrenz hat die Sammlungen eingestellt und ihre Container verschlossen. Es bleiben also nur wir als Adressaten“, sagt die DRK-Chefin der Vulkaneifel, auf deren Gebiet insgesamt 75 Altkleiderbehälter verteilt sind. Inzwischen seien alle Lagerkapazitäten erschöpft und auch die Kleiderkammern in Daun und Gerolstein bis unter die Decke gefüllt, berichtet Diana Peters.

Der DRK-Kreisverband Bitburg-Prüm hat mit den gleichen Problemen zu kämpfen, sagt der dortige Geschäftsführer Rainer Hoffmann. „Der Markt ist ausgebremst.“ Im vergangenen Jahr seien rund 530♦000 Kilogramm an Altkleidern problemlos verwertet und verteilt worden, für dieses Jahr gebe es noch keine abschließenden Zahlen. „Doch das Aufkommen zurzeit ist sehr hoch. Da auch die Bolivien-Sammlung coronabedingt ausgefallen ist, landet umso mehr Kleidung in unseren 147 Containern im Kreis Bitburg-Prüm“, sagt Hoffmann.

Zu all den Schwierigkeiten, die die Corona-Krise mit sich bringt, beklagen die DRK-Chefs eine Unsitte, die offenbar immer mehr um sich greift: „Die Leute schmeißen tatsächlich Hausmüll und auch Sperrmüll in die Altkleidercontainer.“ Das sei auch in früheren Zeiten ab und zu vorgekommen, nehme aber seit dem vergangenen Herbst überaus ärgerliche Ausmaße an.