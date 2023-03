Für mehr Selbstvertrauen „Hopp, hopp, hopp, Freddy. Wir holen den Pokal!“ – So erleben Menschen mit Behinderung Reitstunden in Gerolstein

Gerolstein · Auf dem Rücken der Pferde liegt das Glück dieser Erde – zumindest das von Vanessa, Doris, Adam, Heinz und Robin. Sie gehören zu den Gruppen von Lebenshilfe und Westeifel Werkstätten, die regelmäßig an sogenannten Aktionstagen reiten gehen. Was ihnen Spaß macht und welche Pflichten es gibt: Ein Besuch in der Reithalle Moßweg.

31.03.2023, 07:29 Uhr

39 Bilder Teilhabe am Pferdesport in Gerolstein 39 Bilder

Von Clara Zins-Grohé

„Therapie und Förderung stehen im Mittelpunkt, reiterliche Fähigkeiten sind eher nebensächlich. Jugendliche und Erwachsene mit körperlichen, seelischen und sozialen Beeinträchtigungen und deren ganzheitliche Förderung – darauf liegt unser Augenmerk“, berichtet Hanna Timmermann vom Reitsportverein (RSV) Gerolstein. Hanna Probst, Mitarbeiterin der Westeifel Werke, begleitet eine Gruppe. Sie besteht aus Vanessa, Doris, Adam, Heinz und Robin. Die Pferde Dundi, Herby und Freddy warten schon. Nach der Fellpflege werden erst Herby und Dundi aus den Boxen geführt und bekommen unter Anleitung von Reitlehrerin Karmen Buttler die Halfter angelegt. Hier geht es zur Bilderstrecke: So erleben Menschen mit Behinderung Reitstunden in Gerolstein