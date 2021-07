Soziales : „Alle Hebel in Bewegung gesetzt, um Patienten zu versorgen“

Die Mitarbeiter der Pflegedienste hatten wegen des Hochwassers zu Teil mit schwierigen Rahmenbedingungen zu kämpfen. Foto: picture alliance / dpa-tmn/Caroline Seidel

Bitburg/Daun/Gerolstein/Prüm Auch bei den vier Sozialstationen des Caritasverbands (CV) Westeifel setzte mit dem Hochwasser eine Ausnahmesituation ein. Ein Überblick.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Brigitte Bettscheider

Sie seien bei weitem nicht so heftig betroffen wie das Gebiet der Caritasverbände Rhein-Mosel-Ahr und Eifel mit Geschäftsstellen in Ahrweiler und im nordrhein-westfälischen Mechernich, erklärt Silke Mathey, stellvertretende Caritas-Direktorin und als Leiterin der gesundheitspflegerischen Dienste auch Verantwortliche für die Sozialstationen.

Dennoch hätten auch beim CV Westeifel alle Hebel in Bewegung gesetzt werden müssen, um die Patienten im Raum Daun-Kelberg, Gerolstein, Südeifel und Prüm-Arzfeld (so heißen die vier für den ambulanten Pflegedienst zuständigen Sozialstationen) zu versorgen, sagt sie.

Aus den schlechten Erfahrungen mit dem Hochwasser vor fünf Jahren sei an der nahe der Lieser gelegenen Geschäftsstelle in Daun dieses Mal frühzeitig Vorsorge mit Spundwänden, Ausräumen des Erdgeschosses und Wegfahren der Autos getroffen worden. So sei nur der Fußboden im Keller des Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen worden und trotz aller Vorkehrungen ein Fahrzeug verloren gegangen. Während in der Prümer Bahnhofsstraße das Erdgeschoss des Hauses, in dem sich dort die Sozialstation befindet, komplett zerstört sei, seien ihre Räume auf der ersten Etage nicht betroffen.

Allerdings sei die Kommunikation — kein Strom, kein Internet — in Prüm von allen Sozialstationen am meisten und längsten gestört gewesen, beschreibt Mathey einen wesentlichen Aspekt. „Denn die die Leitungen, Mitarbeitenden und Patienten mit Angehörigen sind ja auf Kommunikation untereinander dringend angewiesen“, sagt sie. So habe allein schon die Tourenplanung für das auf das Hochwasser folgende Wochenende eine immense Herausforderung bedeutet.

Schon im Spätdienst am Mittwochabend und besonders an den ersten beiden Tagen sei es in vielen Fällen schwierig gewesen, die Patienten zu erreichen. „Unsere Mitarbeiter sind teilweise zu Fuß gegangen, sind von Feuerwehren gefahren worden oder auch mal mit dem Jeep eines Bekannten“, nennt Mathey Beispiele von kreativem, engagiertem Verhalten. Nur ganz wenige Patienten hätten weder persönlich noch telefonisch erreicht werden können – „aber Gott sei Dank handelte es sich in keinem Fall um medizinisch unbedingt nötige Versorgungsfälle wie etwa Diabetiker“. Einige Patienten, besonders aus dem Prümer Land, hätten bei Verwandten oder in Kurzzeitpflege-Einrichtungen untergebracht werden müssen.