Medizin und Digitalisierung : „Für unsere Praxis ist das nichts“

Im Beisein der Landtagsabgeordneten Astrid Schmitt (links) informiert sich Staatssekretär Dennis Alt (Zweiter von links) in der Dauner Familienpraxis Pitzen, hier vertreten durch Dr. Alois Pitzen (Zweiter von rechts) und Dr. Dorothe Marin, über die dortigen Erfahrungen mit der Telemedizinischen Assistenz. Foto: TV/Brigitte Bettscheider

Daun/Mainz Die hohe Auslastung von Hausärzten zu reduzieren, die Versorgung der Patienten zu verbessern und die Digitalisierung voranzutreiben ist das Ziel des landesweiten Pilotprojekts „Telemedizinische Assistenz“ (TMA). Beim Besuch der Praxis Pitzen in Daun erfuhr Staatssekretär Dennis Alt allerdings, dass die Vorteile sich in Grenzen halten.

Seit dem 1. September 2020 läuft das landesweite Pilotprojekt Telemedizinische Assistenz (der TV berichtete), am 31. August 2022 läuft die Modellphase aus. „Für unsere Praxis ist das nichts“, spricht Dr. Alois Pitzen deutliche Worte. Der Allgemeinmediziner führt zusammen mit seiner Ehefrau und seiner Schwester die Familienpraxis Pitzen in der Trierer Straße in Daun und wird darin und in der Gillenfelder Zweigpraxis von vier weiteren Ärzten unterstützt. Die Praxis ist eine von 24 in Rheinland-Pfalz, die an dem TMA-Projekt teilnehmen (siehe Info).

Funktionieren soll die TMA so: Über ein Tablet übertragen die zu Telemedizinischen Assistenten fortgebildeten Medizinischen Fachangestellten beim Hausbesuch die Daten der Patienten direkt an die Hausarztpraxis, etwa den Blutdruck- oder den Blutzuckerwert oder die Herzaktion. Das Tablet ist mit einer Multi-SIM-Karte ausgestattet, die dafür sorgen soll, dass automatisch das stärkste Mobilfunknetz genutzt wird. „Und da hapert es bei uns in der Vulkaneifel ganz gewaltig“, erklärt Alois Pitzen zu dem größten Nachteil der TMA. Daher stünden seines Erachtens die Kosten in keinem Verhältnis zu den Vorteilen. „Nur die Eins-zu-eins-Kommunikation macht ja Sinn“, ergänzt Pitzens Kollegin Dr. Dorothe Marin und räumt ebenfalls ein, dass die Internetverbindung für größere Datenmengen in den Dörfern oft nicht ausreichend sei. Die bisher genutzten „normalen“ Handys und Tablets hätten sich wesentlich benutzerfreundlicher und effektiver erwiesen, sind sich die beiden Ärzte einig. Zudem hielten sie die Telemedizin nur für chronisch Langzeiterkrankte, die bereits in Therapie seien, für sinnvoll, erklären Alois Pitzen und Dorothe Marin. Bei akuten Erkrankungen könne der Einsatz der TMA heikel sein.

Info Telemedizinische Assistenz Telemedizinische Assistenz (TMA) ist ein Baustein in der Strategie der Landesregierung zur Stärkung von Hausärzten im ländlichen Raum. Neben dem Gesundheitsministerium, den Kassen, der Kassenärztlichen Vereinigung und der Landesärztekammer sind ein Technik- und ein Autounternehmen im Boot. Zur Ausrüstung der 24 teilnehmenden Praxen aus den vier ländlichen Regionen Alzey, Bad Bergzabern/Dahn, Betzdorf/Kirchen/Wissen und Daun gehört ein Telemedizin-Rucksack mit Blutdruck- und Blutzuckermessgerät, Puls-Oxymeter, Zwölf-Kanal-EKG, Fieberthermometer, Wunddokumentation, Notfallfragebogen sowie Verbrauchermaterialien. Außerdem fördert das Land das Leasing von Elektro-Autos. 14 der 24 Praxen nutzen diese Gelegenheit. Das Projekt wird vom Land mit 800.000 Euro unterstützt; das Geld fließt in Technik, Schulungen und Evaluation.