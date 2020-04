Kostenpflichtiger Inhalt: Trinkwasserschutz in Birgel : Bauer fährt Gülle im Wasserschutzgebiet und droht mit Klage

Der rechtsfreie Raum rund um die mit Nitrat schwer belasteten Brunnen bei Birgel hat ein Ende. Seit Anfang April herrscht eine vorläufige Verordnung, die das Gebiet zur Wasserschutzzone erklärt. Dennoch hat sich in der vergangenen Woche ein Landwirt nicht an die Regeln gehalten und seine Felder gedüngt. Foto: Vladi Nowakowski

Birgel/Daun Seit Anfang April gilt ein Gülleverbot, um die mit Nitrat belasteten Brunnen in Birgel und das Trinkwasser für 4000 Menschen zu schützen. Einen Landwirt scheint das nicht zu interessieren. Er düngt und droht mit Klage.



Für die Verbandsgemeindewerke Gerolstein hatte die Ausweisung der Areale um die Tiefbrunnen bei Birgel als Wasserschutzgebiet höchste Priorität – und das aus gutem Grund: Die drei Brunnen liefern jährlich rund 380 000 Kubikmeter Wasser und sind für die Versorgung von sieben Gemeinden im Umkreis unerlässlich. Zudem ist das dort gewonnene Rohwasser wichtig für die Neuordnung der Wasserversorgung an der Oberen Kyll, in der das neue Pumpwerk Schüller eine zentrale Rolle spielt (siehe Info). Doch das Wasser ist belastet: „Die nach der Trinkwasserverordnung vorgegebenen Nitratwerte von maximal 50 Milligramm je Liter können leider nur noch durch durch die Mischung der Rohwässer aus den Brunnen eingehalten werden“, heißt es in einer Mitteilung der Werke.

Die ursprüngliche Rechtsverordnung zum Schutz der Brunnen ist 2013 ausgelaufen. Nun hat die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord auf den Antrag der Verbandsgemeindewerke reagiert und vorläufige Verordnungen zu Wasserschutzgebieten erlassen. Unter anderem darf im näheren Umkreis der Brunnen keine Gülle, Jauche oder Festmist ausgefahren werden – das Düngen im gesamten weiteren Bereich der Schutzzonen darf nur nach Genehmigung erfolgen. „Damit hat der rechtsfreie Raum ein Ende“, heißt es vonseiten der Werke. Somit glaubten die Verantwortlichen, eine nachhaltige Verbesserung der Trinkwasserwerte zu erreichen.

Info So laufen die Investitionen: Der zentrale Hochbehälter in Schüler, mit dessen Bau 2018 begonnen wurde, soll in Kürze in Betrieb gehen. Noch in diesem Jahr folgt die Verlegung von Transport- und Versorgungseitungen von Schüller zum Hochbehälter Lissendorf. Auch der Bau einer Trinkwasserleitung vom Hochbehälter Hillesheim zum Pumpwerk in Birgel soll bald beginnen, laut Werkchef Brück bereits Mitte Mai. Diese Leitung wird benötigt, um das nitratbelastete Wasser der Birgeler Brunnen mit sauberen Wasser zu mischen, um der Trinkwasserverordnung gerecht zu werden. Für die Neuordnung der Wasserversorgung an der Oberen Kyll sind Kosten von rund sechs Millionen Euro veranschlagt. Die zusätzliche Leitung zwischen Hillesheim und Birgel kostet rund eine Million Euro.

Und dennoch hat sich in der vergangenen Woche Großbauer Alois Schmitz aus Birgel nicht an die Auflagen gehalten und überzog die besonders sensible und mit Schildern klar als Wasserschutzgebiet ausgewiesene Zone um den Brunnen „Poppental“ mit Gülle. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung waren die Polizei Prüm, Mitarbeiter der Unteren Wasserschutzbehörde des Kreises Vulkaneifel und der SGD vor Ort, um den Schaden zu begutachten. Der Vorfall sei an die für Umweltdelikte zuständige Kriminalinspektion Wittlich weitergeleitet worden, berichtet die Polizeidienststelle Prüm.

„Noch ist es schwierig eine Beurteilung abzugeben“, sagt Bernd Rehm, Leiter der Kripo Wittlich. „Uns fehlen dazu noch die Unterlagen der Unteren Wasserbehörde – unter anderem ist Stand jetzt nicht bekannt, ob die Tat vorsätzlich geschah.“ Dass der Bauer Gülle ausgefahren hatte, steht jedoch außer Zweifel.

Und der streitet das auch gar nicht ab. Vielmhr sagt Großbauer Alois Schmitz: „Mein Sohn und ich werden gegen die Ausweisung unserer Böden als Wasserschutzgebiet Klage einreichen. Es sei ein Unding, was mit ihnen passiere. „Wir lassen uns doch nicht von einer Behörde zu Beginn des Aprils vorschreiben, wie wir unsere Arbeit zu machen haben.“ Ein Sachverständiger und ein Fachanwalt hätten der Schmitz GbR grünes Licht gegeben, in dem betroffenen Areal zu düngen, sagt Schmitz, der sich im Zuge der Recherche selbst beim Volksfreund meldet. Das Ganze sei praxisfern, die Behörden kämen damit ihren Auflagen nicht durch. „Unser Betrieb ist einer der größten Milchveredelungsbetriebe in Rheinland-Pfalz und damit offensichtlich ein Dorn im Auge unserer Mitbewerber“, sagt der Landwirt. In seiner Nachbarschaft würden Bauern sogar Klärschlammtransporte finanziert, damit sie ihre Böden düngen könnten. „Eine Riesensauerei, dagegen bringen wir unsere Gülle betriebsnah aus.“ Rund 90 Hektar seiner Flächen seien von der neuen Regelung betroffen. „Wenn wir das in Rechnung stellen, wird es die Wasserwerke rund zwei Millionen Euro im Jahr kosten“, sagt Schmitz zu den geplanten Entschädigungen. Seiner Ansicht nach sei es unverständlich, warum die SGD und die Verbandsgemeinde an den betroffenen Brunnen festhielten.

Die Wasserbehörde hüllt sich auf Anfrage in Schweigen: „Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, können wir dazu leider keine weiteren Auskünfte geben“, schreibt die Kreisverwaltung Vulkaneifel.

Für eine Antwort auf die Frage, welche Konsequenzen dem Landwirt neben einer Strafanzeige drohen, sei es ebenfalls noch zu früh. Die SGD als obere Wasserbehörde und die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, zu deren Aufgaben die Agraraufsicht zählt, teilen auf Anfrage mit: „Sollte gegen allgemeine Düngeregeln verstoßen worden sein, handelt es sich um Ordnungswidrigkeiten oder um Verstöße gegen die Regeltreue, an die Agrarsubventionen gebunden sind“, sagt die ADD. Das heißt, dem Bauern könnten Fördergelder gekürzt oder auch gestrichen werden.

Eine Informationsveranstaltung der SGD Nord, zu der alle betroffenen Landwirte eingeladen waren, hatte bereits Anfang März stattgefunden. „Die vorläufigen Anordnungen zur Festsetzung der Wasserschutzgebiete sind am 7. April in Kraft getreten und sind den Landwirten auch in schriftlicher Form zugestellt“, sagt der Gerolsteiner Werkleiter Harald Brück. Dass der betroffene Bauer also nichts von der Unterschutzstellung gewusst habe, kommt für Brück nicht infrage: „Alle wurden informiert.“