Corona : Der Mann ohne Maske - der Gesundheit wegen

Gerolstein Eike Ebeling aus Gerolstein ist aus gesundheitlichen Gründen von der derzeit geltenden Maskenpflicht befreit. Doch negative Erfahrungen machen ihm zu schaffen. Daher wendet er sich an die Öffentlichkeit.

Wenn Eike Ebeling (55) eine Schutzmaske, wie sie seit dem 27. April zur Eindämmung des Coronavirus Pflicht ist, aufsetzt, bekommt er umgehend Luftnot und starke Kopfschmerzen. Und gerät in Panik. „Ich habe zunächst trotz meiner Asthma-Erkrankung versucht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen“, erklärt er dem Trierischen Volksfreund, „doch es ist einfach unmöglich.“ Das bestätigte ihm auch sein Hausarzt, der zudem Spezialist für Lungen- und Atemwegserkrankungen ist, und stellte ihm ein entsprechendes Attest aus.

Eike Ebeling ist Lokführer bei der Deutschen Bahn (DB) und lebt mit seiner Ehefrau und seinen beiden erwachsenen Kindern seit 20 Jahren in Gerolstein. Auch im Berufsalltag müsste Ebeling eine Schutzmaske tragen, da er in Kontakt mit Kollegen und Fahrgästen kommt. Aufgrund der Maskenunverträglichkeit hat sein Arbeitgeber ihn vorübergehend vom Lokführerdienst befreit und ihm stattdessen Verwaltungs- und Organisationsaufgaben im DB-Reisezentrum in Gerolstein übertragen.