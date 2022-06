Arbeitsmarkt : Ausbildungsmesse Future: Virtuelle Einblicke in verschiedene Berufe

Trier Messe Future informiert an gut 60 Ständen über Ausbildung und Studium.

„Blick in Deine Zukunft“: Dieses Motto der Ausbildungsmesse Future am heutigen Freitag, 24, Juni, 14 bis 17 Uhr, und Samstag, 25. Juni, 10 bis 15 Uhr, nehmen die Verantwortlichen der Arbeitsagentur Trier ganz wörtlich: Wer die Messe besucht, kann sich nicht nur bei gut 60 Betrieben aus der Region Trier über Ausbildung und Studium informieren, sondern auch einen echten Blick in die Zukunft der verschiedenen Berufe werfen. Denn über VR-Brillen können Jugendliche einen Blick in die virtuelle Realität auf einer Baustelle, im OP-Saal oder in einem Atelier wagen.