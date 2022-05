Solar-Unternehmen wächst : Die Solarkraft im Ausland nutzen

Wollen ihre Energie bündeln, die Trierer WI Energy und die Sybac on Power: (v.l.n.r.) Ingo Berens und Michael Reichert von WI Energy Trier sowie Christian Rautenberg und Stephan Tarlach von der Sybac on Power. Foto: WI Energy GmbH & Symbac on Power GmbH

Trier Mehr Energie in die Sonnenkraft stecken: Die Trierer WI Energy, ein stark wachsendes junges Solar-Unternehmen, steigt mit der Übernahme der Sybac on Power nun auch stärker international ins Solar-Geschäft ein. Bundesweit orientiert es sich an Umwelt-Richtlinien das Nabu. Was das alles mit bienenfreundlichen Kräutern zu tun hat.