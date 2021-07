Regionale Wirtschaft : Games of Drones: Das fliegende Auge über der Region Trier

Fotos aus vielen Positionen: Eine Drohne fliegt einmal pro Woche über die Trierer Baustelle an der Römerbrücke. So können die Bauarbeiter Fortschritte ermitteln und schnell Fehler finden. Foto: Geocoptix

Trier Daten aus der Luft für Landwirtschaft, Straßenbau und Forschung: Der Luxemburger Gilles Rock hat mit seinem Trierer Unternehmen Geocoptix den Nutzen von Drohnen-Technik erlebbar gemacht.

Einmal pro Woche fliegt eine Drohne über die Baustelle am Römerbrückenkopf in Trier. Aus vielen verschiedenen Positionen macht die Drohne Fotos und fliegt die Baustelle flächendeckend ab. Und das geht schnell: Innerhalb von zehn Minuten kann die Drohne Daten für einen Hektar Fläche sammeln. Mit einigen Fotos aus unterschiedlichen Perspektiven und Höhen lässt sich außerdem ein 3D-Modell erstellen. Die Daten, die die Drohne bei ihrem Flug sammelt, werden so wöchentlich aktualisiert und sind meistens innerhalb von 24 Stunden ausgewertet. Die Präzision der Messungen und Ergebnisse ist dabei sehr wichtig.

Hinter diesem Ablauf stecken der Luxemburger Gilles Rock und seine Firma Geocoptix, die ihren Sitz auf dem Trierer Petrisberg hat. Rock und sein Team sind auch dafür verantwortlich, dass die enorm großen Datenmengen verarbeitet und ausgewertet werden, damit die zuständigen Planer diese schnell bekommen können. „Wir bereiten die Daten so auf, dass jeder damit arbeiten könnte – auch mein Vater ohne Technikkenntnisse“, sagt Rock lachend.

Info Projekte für Menschen und die Wissenschaft Geocoptix hat bereits die Römerstraße von Trier nach Tholey durch den Hochwald mit Drohnenflug dokumentiert. Mit Thermalkameras hat das Unternehmen bei Trippstadt Drohnen als „Jagdhelfer“ bei Drückjagden eingesetzt. Für einen Straßenneubau im afrikanischen Senegal von 35 Kilometer haben die Geowissenschaftler Oberflächendaten erhoben und damit die Kosten verringert. Gegen Fluten und Schlammlawinen bei Überschwemmungen arbeitet Geocoptix mit 3D-Messverfahren, um Frühwarnsysteme besser ausstatten zu können und Bodenerosion zu vermeiden. Und bei Waldschäden infolge von Stürmen kann das Unternehmen aus Trier und Luxemburg ermitteln, wo wie viele und welche Bäume niedergerissen wurden.

Besonders bei Baustellen sei die Arbeit mit Drohnen hilfreich und die Präzision der Daten sehr wichtig. Aber auch in der Landwirtschaft gibt es Möglichkeiten, die Drohnen einzusetzen: „Mit den Daten der Drohnen können Gebiete so analysiert werden, dass dort nur noch die nötigsten Mittel eingesetzt werden. Ein Beispiel: Pestizide müssen nur noch dort gespritzt werden, wo es nötig ist. Außerdem können auch Unkräuter und Pilzkrankheiten im Boden erkannt werden“, sagt Rock. Allerdings dauere diese Erhebung wesentlich länger als bei Baustellen, da die Drohne nicht nur als Fotokamera zum Einsatz komme, sondern auch spezielle Wellenlängen gemessen werden. Rock: „Bisher ist die Arbeit in der Landwirtschaft nicht kommerziell, sondern kommt in Forschungsprojekten und Machbarkeitsstudien zum Einsatz.“

Aus den Fotos und Daten von Weinbergen können die Geowissenschaftler nicht nur ermitteln, wo Pestizide wann gespritzt werden müssen, sondern auch erkennen, welche Unkräuter und Pilzkrankheiten sich im Boden befinden. Foto: Geocoptix

Er selbst hat auch schon vor der Gründung von Geocoptix im Jahr 2014 immer mal wieder mit Drohnen gearbeitet. An der Universität Trier hat Rock im Bereich Erdbeobachtung promoviert und danach weiterhin dort gearbeitet. Vor elf Jahren gab es die erste Drohne an der Uni und diese wurde für Bilddaten eingesetzt, die Satelliten nur sehr eingeschränkt erfassen konnten. Rock: „Bei schlechtem Wetter sind Vermessungen schwierig. Mit einer Drohne reichen teilweise 15 Minuten gutes Wetter aus, um gute Aufnahmen zu bekommen. Das ist ein großer Vorteil.“ Während der Arbeit mit den Drohnen sei seine Faszination für diese Arbeit nach und nach immer größer geworden.

Immer wieder habe es Anfragen gegeben, ob sie mal eine Halle oder einen Weinbau mit den Drohnen überfliegen könnten, allerdings sei das nicht ohne Genehmigungen möglich gewesen. Als ein großer Auftraggeber eine Anfrage stellte, entschieden Rock und sein Partner sich dazu, die Firma zu gründen. Bis die Auftragslage es zuließ, dass sie von ihrer Arbeit mit den Drohnen leben konnten, habe es allerdings gedauert. „Viele Leute waren noch sehr skeptisch und haben eher etwas Negatives mit Drohnen assoziiert. Es war nicht jedem sofort klar, dass wir mit den Drohnen wirklich hochwertige Daten erheben können“, erinnert sich Rock.

Nach und nach kamen durch intensive Akquise immer mehr Auftraggeber zusammen, sodass sie sich nur noch auf diese Arbeit konzentrieren konnten und die Arbeit an der Uni aufgaben. Die Umstellung zu einem eigenen Unternehmen war groß: „Ich habe Physische Geographie studiert und hatte nicht eine Stunde BWL. Als wir zu zweit gegründet haben, mussten wir uns um alles selber kümmern. Der erste Luxus, den wir uns erlaubt haben, war ein Steuerberater“, sagt Rock. Mittlerweile leitet er die Firma alleine, denn sein Geschäftspartner ist wieder zurück zur Forschung an der Uni gegangen. Neben Rock besteht das Team bei Geocoptix aus fünf Mitarbeitern und Studenten, die häufig ein Praktikum im Unternehmen machen. Fast alle Mitarbeiter seien ehemalige Studenten, die er an der Uni unterrichtet hat. „So kennt man die Leute schon vorher und weiß, dass es passt. Es ist ein einfaches Miteinander. Die Uni ist immer noch ein wichtiger Forschungspartner für uns.“

