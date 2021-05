Coronavirus : Impfungen für alle ab Juni – falls ausreichend Impfstoff da ist

Schon bald sollen alle Interessierten die Möglichkeit haben, sich impfen zu lassen. Foto: dpa/Ole Spata

Trier Die Nachfrage ist größer als das Angebot. Derzeit wollen sich deutlich mehr Menschen gegen Corona impfen lassen, als Impfstoff vorhanden ist. Noch müssen sich alle, die kein nachweislich höheres Risiko einer Covid-Erkrankung haben, gedulden, bis sie das Vakzin verabreicht bekommen. Ab Juni soll sich das ändern. Dann wird die Priorisierung aufgehoben.

Läuft alles nach Plan, dann könnten Ende Mai pro Hausarzt in Deutschland wöchentlich 83 Dosen Corona-Impfstoff verimpft werden. Eine Woche später, am 7. Juni, sollen es 94 Dosen sein, die niedergelassene Ärzte ihren Patienten verabreichen können. An diesem Tag soll die Priorisierung aufgehoben werden. Jeder, der will, kann sich dann impfen lassen oder zumindest für einen Termin registrieren lassen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat bereits die Erwartungen gedämpft, dass dann jeder Impfwillige auch sofort einen Termin bekommt. Es dauere noch bis weit in den Sommer hinein, bis tatsächlich alle, die geimpft werden wollen ihre erste Spritze erhalten hätten.

Der Bund müsse endlich mehr Impfstoff liefern, forderte der neue rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD). „Seit Wochen wird zugesagt, dass mehr Impfstoff kommt“, sagte er im Interview mit dem SWR. „Die Länder, die niedergelassenen Ärzte und auch die Betriebsärzte warten händeringend darauf. Der Bundesgesundheitsminister muss jetzt endlich für mehr Impfstoff sorgen. Dann kommen wir auch zügig voran.“

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz rechnet damit, dass ab Juni wöchentlich mehr als fünf Millionen Impfdosen an die niedergelassenen Ärzte und auch an Betriebsärzte geliefert werden. Nach Pfingsten sollen die Praxen bundesweit rund 2,7 Millionen Dosen erhalten. Erstmals soll dann auch das Vakzin von Johnson & Johnson an die niedergelassenen Ärzte ausgeliefert werden. Bei diesem Impfstoff reicht eine Impfung um vollständig geschützt zu sein.

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung geht davon aus, dass bis Oktober mehr als 80 Prozent der Bundesbürger vollständig geimpft sind.

Unklar ist, ob Rheinland-Pfalz auch am 7. Juni die Impfpriorisierung aufheben wird. Vergangene Woche teilte das Gesundheitsministerium auf Anfrage unserer Zeitung mit, dass sich die Frage derzeit nicht stellen würde, „da sich gegenwärtig noch ausreichend Personen im Terminpool befinden“.

Der Präsident der Landesärztekammer, Günther Matheis, warnt davor, die Impfpriorisierung zu früh aufzuheben. Die Aufhebung der Impfpriorisierung werde nur dann funktionieren, „wenn auch verbindlich mehr und genügend Impfstoff zur Verfügung stehen wird“, sagte er. „Vorher macht das keinen Sinn. Alles andere wird unter der Rubrik Vertrauensverlust einzubuchen sein und beschädigt ein Stück weit die Glaubwürdigkeit des Regierungshandelns“, warnt Matheis. Die dadurch drohende Verärgerung in der Bevölkerung könne nicht auf dem Rücken von Ärztinnen und Ärzten ausgetragen werden. Matheis ist nicht grundsätzlich gegen die Aufhebung der Impfpriorisierung im Juni. „Jedem, der geimpft werden möchte, muss das zeitnah angeboten werden.“ Dazu müssten auch die Betriebsärzte und die rein privat ärztlich tätigen niedergelassenen Mediziner eingebunden werden. „Sie sind schon seit langem bereit, die Impfungen zu unterstützen“, sagt Matheis. Insgesamt liefen die Impfungen in Rheinland-Pfalz „gut und ausgesprochen geräuschlos“.

Bis Sonntag lag die Zahl der vollständig Geimpften in Rheinland-Pfalz bei rund 491 000. Das entspricht einem Anteil von gut 13 Prozent. 1,4 Millionen (35 Prozent) Rheinland-Pfälzer hatten bis dahin die erste Impfung. In den Arztpraxen hat es bis zu diesem Zeitpunkt 475 000 Corona-Impfungen gegeben. Seit Beginn der Corona-Impfungen Ende vergangenen Jahres wurden 2,3 Millionen Impfdosen nach Rheinland-Pfalz geliefert, knapp zwei Millionen davon wurden bereits verimpft, die allermeisten in den 32 Impfzentren des Landes. In Rheinland-Pfalz werden laut Gesundheitsminister Hoch über 90 Prozent des zur Verfügung stehenden Impfstoffs unmittelbar verimpft. Der Rest werde zurückgehalten, um Lieferschwankungen auszugleichen.