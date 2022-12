Milchwirtschaft : Jürgen Wolf neuer Standortleiter bei Hochwald-Milchwerk

Ex-Standortleiter bei Arla: Nun wird Jürgen Wolf neuer Standortleiter des Hochwald-Standortes Mechernich. Foto: TV/Arla/Tesla

Thalfang/Mechernich Von Arla zu Hochwald. Für die Tausenden Milchlieferanten in der Region ist diese Personalie eine echte Überraschung. Jürgen Wolf, jahrzentelang bei dem Arla-Werk in Pronsfeld (früher Milch-Union Hocheifel) in führender Position, wechselt zur Hochwaldmolkerei.

Von Heribert Waschbüsch

In diesem Sommer kam es bei der Molkereigenossenschaft Arla zur überraschenden Trennung von dem langjährigen Standortleiter. Für viele Branchenkenner hatte der Aufstieg der ehemaligen Milch-Union Hocheifel (Muh) und der sukzessive Ausbau des Milchwerks in Pronsfeld zu einem der modernsten Milchwerke in Europa auch immer mit Jürgen Wolf zu tun. Auch nach der Fusion von Muh und Arla vor rund zehn Jahren folgten weitere Ausbauphasen, die Wolf verantwortlich mitbegleitete.

Der Präsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau, Michael Horper, bezeichnete die Trennung als Paukenschlag: „Jürgen Wolf war einer der letzten Mohikaner in Pronsfeld.“

Nun die nächste große Überraschung: Zum 1. Februar 2023 übernimmt Jürgen Wolf, ehemaliger Standortleiter des Arla-Werkes in Pronsfeld, die Werksleitung in Mechernich (Kreis Euskirchen/NRW), teilt die Hochwald Foods GmbH mit. Das neue Werk von Hochwald ist in diesem Sommer in Betrieb gegangen. Rund 200 Millionen Euro hat die Molkereigenossenschaft dort investiert – und ähnlich wie Pronsfeld – gehört dieses Milchwerk von Technik und Kapazität zur absoluten Spitze unter den europäischen Produktionsstätten.

Wolf scheint also für diese Aufgabe prädestiniert: Als staatlich geprüfter Techniker für Milchwirtschaft und Molkereiwesen und ausgebildeter milchwirtschaftlicher Laborant kennt Wolf die Prozesse eines milchverarbeitenden Betriebes aufgrund seiner bisherigen Tätigkeiten von der Pike auf.

Er war seit 1986 Mitarbeiter der Milch-Union-Hocheifer, Pronsfeld und hat in den Bereichen Produktentwicklung, Controlling, Einkauf und Supply Chain Management in verschiedenen leitenden Funktionen als Standort- und Werkleiter Verantwortung übernommen. Seit 2012 war er als Standortleiter des Arla-Standortes in Pronsfeld tätig, dabei lagen die Bereiche Qualitätsmanagement, Produktion, interne Logistik, Instandhaltung und Engineering in seinem Verantwortungsbereich.