Corona-Krise : „Trendwende ist noch nicht geschafft“

Vorbildlich: Ministerpräsidentin Malu Dreyer mit Mund-Nasen-Schutz. Foto: dpa/Arne Dedert

Berlin Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin plädiert für weiteren Teil-Lockdown.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hagen Strauss

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) geht davon aus, dass die Regierungschefs der Länder und die Kanzlerin bei ihren Beratungen am Mittwoch den Teil-Lockdown verlängern werden. Was nicht mit Maske gehe, könne vorerst auch nicht stattfinden, so Dreyer im Gespräch mit unserem Redakteur Hagen Strauß.

Frau Ministerpräsidentin, ist eine Verlängerung des Teil-Lockdowns unumgänglich?

Dreyer: Durch die Maßnahmen im November haben wir bundesweit die Dynamik der Neuinfektionen gebremst. Das ist das Verdienst der überwiegenden Anzahl der Menschen in unserem Land, die sich verantwortungsvoll verhalten und die AHA-Regeln und die Kontaktbeschränkungen einhalten. Aber die Trendwende ist noch nicht geschafft. Es bleibt wichtig, Regelungen zu treffen, die die Menschen nachvollziehen und akzeptieren können.

Zahlreiche Maßnahmen sind ja bereits im Gespräch. Für welche plädieren Sie?

Dreyer: Die Länder bereiten zurzeit sehr konstruktiv die Besprechung mit der Kanzlerin am kommenden Mittwoch vor. Dies soll Perspektiven im Rahmen eines Gesamtkonzeptes für die anstehenden Wintermonate eröffnen, um den Menschen mehr Planungssicherheit zu geben.

Das heißt konkret?

Dreyer: Ganz klar ist schon jetzt: Wir können den Wellenbrecher-Lockdown Ende November noch nicht beenden, auch wenn wir uns das alle wünschen. Oberstes Ziel bleibt es, die Zahl der Neuinfektionen deutlich zu senken, um eine Überforderung unserer Krankenhäuser zu vermeiden. Was nicht mit Maske geht, kann vorerst nicht stattfinden. Die Zahlen sind zu hoch, um Restaurants, Bars oder Hotels Anfang Dezember zu öffnen. Weiter zu schließen setzt voraus, dass die Bundesregierung bereit ist, die Entschädigungen weiter zu zahlen.

Schulen sollen aber möglichst nicht geschlossen werden. Wie lässt sich dies sicherstellen?

Dreyer: Ein weiteres wichtiges Ziel bleibt der Präsenzunterricht, so lange wie möglich, denn das Lernen in der Schule ist für Kinder und Jugendliche das Beste. Schulen sind glücklicherweise keine Infektionsherde. Klar ist aber auch: in Hot-Spot Gebieten kann Wechselunterricht für die älteren Schüler und Schülerinnen hilfreich sein.

Zu Weihnachten soll es dann wieder Lockerungen geben. Könnte das nicht die 3. Welle verursachen?