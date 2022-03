Logistik : Klimaschutz: Post drückt in der Region aufs Tempo

Anke Podewin (hier mit Zustellerinnen und Zustellern am Stützpunkt Wittlich) ist Leiterin der Postniederlassung Koblenz und setzt auf klimafreundliche Technologien. Foto: Bernd Georg/Deutsche Post Foto: TV/georg-foto,offenbach am main

Trier/Wittlich Pilotprojekt in Trier, „saubere“ Zustellung in Wittlich und energieeffiziente Packstationen: All das setzt die Post künftig verstärkt in der Region ein und will so für eine Reduzierung der Treibhausgase sorgen.