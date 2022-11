In der Wildbadmühle in Wittlich-Wengerohr befüllen Malte Ohrem (rechts) und Karim Hussein (links) in Windeseile zusammen die Backbleche mit Käsebrötchen. Die Bäckerei hat das Inklusionszertifikat der Bundesagentur für Arbeit Trier erhalten. Foto: Holger Teusch