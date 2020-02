Von Christian Moeris<br> Wittlich Der Wittlicher Betrieb Simon-Fleisch investiert fünf Millionen Euro in eine neue Förderanlage. Der Hunger auf deutsches Schweinefleisch wächst insbesondere in Asien und Afrika.

Der Wittlicher Familienbetrieb optimiere und automatisiere mit diesem Bauprojekt seine innerbetriebliche Logistik, erklärt Simon. „Wir errichten aktuell eine Förderbrücke zum automatisierten Transport von Transportbehältern aus dem Reinigungszentrum in die Produktionsräumlichkeiten.“ Konkret gehe es darum, den Transport für die aus der Lebensmittelindustrie bekannten roten Plastikkisten auf dem Betriebsgelände zu verbessern.

Simon: „Die Menge der täglich in unserer Produktion benötigten Kisten hat aufgrund des Unternehmenswachstums und einer Veränderung der Produktionsabläufe in der Branche ständig zugenommen. Wir benötigen heute täglich weit mehr als 30 000 dieser roten Kisten in der Produktion. Früher wurden die Teilstücke des Schweins wie Schinken, Schulter und andere oft an Haken transportiert, heute immer mehr in diesen roten Kisten.“ Denn der Trend gehe zur fertig zerlegten und portionierten Ware mit kleinen Teilstücken. „Früher hat der Metzger selber zerlegt. Heute bekommt er das Filet und den Schweinenacken ohne Knochen, hat weniger Arbeit und kann sich eher auf das Wurstmachen konzentrieren, weil er nicht zerlegen muss.“ In der Schlachterei steige der Bedarf an den roten Kisten kontinuierlich an. „Man hängt ja kein einzelnes Filetstück an den Fleischhaken.“ Von daher werde nun die mehr als 300 Meter lange Förderbrücke zum automatisierten Transport der roten Kisten aus dem Reinigungszentrum in die Produktion gebaut.