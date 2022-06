Interview mit Trainer Jan Stoffels : „Wir wollen nochmal einen drauflegen“: U 19 von Eintracht Trier kämpft am Sonntag um Bundesligaaufstieg

Noch einmal kämpfen: Nach einem Sieg im Hinspiel reicht der U 19 von Eintracht Trier ein Unentschieden in Wiesbaden, um nächstes Jahr in der A-Junioren-Bundesliga zu spielen. Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

Trier/Wiesbaden Zwei Aufstiege innnerhalb einer Woche? Der Traum könnte am Sonntag für die Eintracht Trier wahr werden. Die U 19 tritt am Sonntag um 14 Uhr auswärts gegen den SV Wehen Wiesbaden zum Aufstieg in die A-Junioren-Bundesliga an. Ein 1:0 Sieg im Hinspiel lässt hoffen, einige Trierer Spieler kämpfen aber mit Verletzungen.