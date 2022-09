Fuß0ball-Bezirksliga : Enkirch bleibt im Kartenchaos punktlos

Torhüter Marius Bach von der SG Mont Royal Enkirch erwies sich als starker Rückhalt seiner Mannschaft. Beim 2:1-Siegtreffer des eingewechselten Konzers Philip Laux (blaues Trikot) war er allerdings machtlos. Foto: TV/Sebastian J. Schwarz

KRÖV Fußball-Bezirksliga: In einer äußerst intensiv geführten Partie gewinnt der SV Konz 2:1 auf dem Kröver Berg.

Von Jürgen Braun

Die SG Mont Royal Enkirch hat auch nach dem sechsten Saisonspiel noch keinen Punkt auf dem Konto. Der Tabellenletzte unterlag am Sonntag in einer sehr umkämpften Begegnung mit insgesamt elf gelben, einer Gelb-Roten und zwei glatt Roten Karten dem SV Konz mi 1:2. Tristan Reger hatte die Gäste in Führung gebracht, Niklas Servatius zwischendurch ausgeglichen, bevor dem eingewechselten Philipp Lauf der Siegtreffer gelang.

Die Gäste übernahmen in einer von beiden Seiten intensiv geführten Begegnung von Beginn an das Kommando und waren sichtlich gewillt, drei Punkte vom Kröver Berg mit nach Hause zu nehmen. Enkirchs Torwart Marius Bach hatte jede Menge zu tun, machte aber sowohl auf der Linie gegen einen 16-Meter-Freistoß von Tristan Reger (16.) wie auch beim Herauslaufen und Entschärfen von nicht ungefährlichen Flanken einen sehr sicheren Eindruck. Beim etwas überraschenden Führungstor der Konzer durch einen platzierten Freistoß von Tristan Reger von der linken Seite war dem Keeper der Hausherren offensichtlich die Sicht versperrt. Seine lautstarken Proteste in Richtung des Unparteiischen überhörte dieser jedoch. Der Tabellenletzte, dessen Akteure es bei rustikaler Spielweise keineswegs an Einsatz fehlen ließen, schlug jedoch schon zwei Minuten später zurück, Nach einem Eckball von der linken Seite war Niklas Servatius aus kurzer Entfernung zur Stelle und traf zum 1:1. SVK-Coach Thomas Berens feuerte seine Truppe von außen noch einmal an: „Männer, das ist zu wenig, da muss mehr kommen.“ Doch bis zum Seitenwechsel tat sich nichts mehr, obwohl die Gäste in den Schlussminuten des ersten Spielabschnitts noch einmal zulegten.

Die für den Ausgang der in den Schlussminuten überhektischen Partie (mit)entscheidende Szene spielte sich dann aber wohl nicht auf dem Rasen, sondern in der Konzer Kabine ab. Trainer Thomas Berens griff tief in die Wechselbörse seines Personals, tauschte dreimal auf unterschiedlichen Positionen und siehe da: Auf einmal spielte ein anderer SV Konz. „Wir haben in der ersten Halbzeit nicht das gezeigt, was wir wollten und was wir auch können. Aber wir haben einen breiten Kader und da hat jeder nicht nur seine Spielberechtigung, sondern auch seine Stärken und Schwächen.“

Dass mit Philipp Laux dann auch noch einer der Joker den entscheidenden Treffer zum 2:1-Erfolg seiner Mannschaft erzielte, freue ihn umso mehr, fügte Berens an. Nachdem die Gäste zum zweiten Mal einen Treffer vorgelegt hatten, war es um die Offensivbemühungen des Schlusslichts geschehen. Die Mont-Royal-Elf konnte sich bei ihrem Torwart Marius Bach bedenken, der seine Elf mit Glanzparaden am Stück vor einem Debakel bewahrte.

Allein dem Willen der Moselaner, das Ruder doch noch unbedingt herumreißen zu wollen, aber auch dem nicht immer glücklichen „Händchen“ des Referees war es zu verdanken, dass sich in den letzten fünf Minuten der Begegnung die Reihen lichteten. Nach einer Gelb-Roten und einer Roten Karte für die Platzmannschaft und einmal Glatt Rot gegen den SV Konz hatte sich das Personal auf dem Rasen um gut 15 Prozent verringert. Der Unparteiische sah dann auch keinen Grund mehr, noch nachspielen zu lassen.

Enkirchs Coach Thomas Kappel, der die sechste Niederlage im sechsten Spiel quittieren musste, hatte eine „in der ersten Halbzeit ebenbürtige Mannschaft“ gesehen. Er beklagte aber auch viele kurzfristige Ausfälle wegen Krankheit und Verletzung. „Da mussten wir mit der zweiten Mannschaft und der A-Jugend aufstocken.“ Ein Sonderlob gab es von ihm für Luis Müllers: „Der hat mit seinen 17 Jahren als A-Jugendspieler ein richtig gutes Spiel abgeliefert.“

SG Mont Royal Enkirch: Marius Bach - Niklas Stephan, Marius Cullmann Julian Jung, John Stanton (86. Dominik Speer), Felix Claus, (80. Nick Pauli), Jordan Baumstark, (61. Blendi Aliu), Felix Hieke, Luis Müllers, Niklas Servatius, Lucas Gesser – Trainer: Thomas Kappel

SV Konz: Jordan Nkamgove – Jeremy Kaiser, Ensa Ceesay, (46. Philipp Laux), Stefan Becker, Dominik Güth, Tristan Reger, (84. Nico Picko), Burak Tepe, (46. Niclas Seibel), Pascal Güth, Louis Berens, (46. Kai Peters), Jonas Witz, Marc Picko (85. Nils Noner)

Schiedsrichter: Herrmann Schmidt

Tore: 0:1 (22.) Reger, 1:1 (24.) Servatius, 1:2 (62.) Laux – Zuschauer: 70

Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte für Luis Müllers, Rote Karte für Niklas Servatius (beide Enkirch) – Rote Karte für Niclas Seibel (Konz)

(jüb)