Fußball-Bezirksliga : 3:2-Sieg! War’s das schon für Rot-Weiß?

WITTLICH Fußball-Bezirksliga: Tabellenführer Rot-Weiß Wittlich gewinnt rassiges Spitzenspiel gegen Mosella Schweich vor 800 Zuschauern mit 3:2.

Das war am Sonntag vor rund 800 Zuschauern an der Bürgerwehr – abgesehen von einigen „Querschlägern“ in den beiden Abwehrreihen – nicht der Fall. Beide Teams zeigten, dass sie zurecht seit Wochen frische Gipfelluft und einen herrlichen Ausblick auf den Rest der Liga genießen. Viele Zweikämpfe, kaum einmal Leerlauf, kein Abwarten und wenn Raum da war, auch sehenswerte Spielzüge gut ausgebildeter Kicker und zielstrebige Konter.

Die Mosella kämpft sich zwar in die Partie hinein, hatte zwei gute Offensivaktionen, bei denen der Wittlicher Keeper glänzend reagierte, musste aber kurz vor dem Halbzeitpfiff von Referee Ingo Kreutz, der in der teils aufgebrachten Stimmung immer kühlen Kopf bewahrte, den zweiten Nackenschlag hinnehmen. Das 2:0 durch „Habscheid II“, Nils, der sich freistehend die Ecke aussuchen durfte, gab dem Tabellenführer die Mehrzahl der Asse mit in die Kabinen. Mosella-Coach Thomas Schleimer hatte hinter verschlossenen Türen offenbar die richtigen Worte gefunden. Bis zur 65. Minute schnürten die Moselaner den Gegner fast permanent in dessen Hälfte ein. Nach einem Foul an Jens Schneider im Strafraum gab’s Elfmeter. Marc Pitsch jagte den Ball hoch in die Maschen zum 1:2. Sollte es doch noch was werden mit der Wende?