Fußball : Zwischen Barbecue und Bundesligaduell

Blick über den Tellerrand: Die Kölner besuchten auch die Arena des College-Football-Team der Texas Longhorns. Foto: Sonja Eich

Austin Während in Katar die Fußball-WM läuft, weilt der 1. FC Köln aktuell in den USA. In Texas absolviert der Bundesligist eine Werbetour.