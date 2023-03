Fußball Lars Schäfer trainiert jetzt in Luxemburgs zweiter Liga

Nur rund drei Wochen nach seinem Abgang beim abstiegsbedrohten Luxemburger Erstligisten US Hostert hat Trainer Lars Schäfer einen neuen Verein gefunden – diesmal aus der zweithöchsten Spielklasse des Großherzogtums. Mitte der Woche hat Berdenia Berburg den 40-Jährigen verpflichtet und sich mit ihm auf eine zunächst bis Ende der kommenden Saison befristete Zusammenarbeit geeinigt. Schäfer – bis April 2022 über viereinhalb Jahre hinweg Coach des FSV Salmrohr in der Rheinland- beziehungsweise in der Oberliga – setzt damit die Serie der deutschen Trainer im nur wenige Kilometer vom Grenzort Wasserbillig entfernt liegenden Berburg fort: Nach der vergangenen Runde wechselte Martin Forkel eine Etage höher nach Rosport. Auf ihn folgte Ex-Eintracht-Trier-Coach Roland Seitz. Der Oberpfälzer etablierte den FC Berdenia in der Spitzengruppe der Ehrenpromotion, nahm dann aber in der Winterpause eine Offerte des Südwest-Regionalligisten SGV Freiberg an. Seitz‘ Nachfolger Rainer Kraft verzeichnete in seiner nur dreimonatigen Amtszeit eine bescheidene Ausbeute. Nach nur vier Punkten aus fünf Spielen musste der Schwabe Ende März schon wieder gehen.