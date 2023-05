Fußball Mehring fordert den Primus heraus

Schöndorf/Mehring/Gusenburg · Aus der Liga kennen sie sich bestens. Zwar hat der SV Mehring in der zurückliegenden Saison in der B-Klasse Mosel/Hochwald beide Partien gegen die SG Franzenheim verloren, die Hoffnung bei den Moselanern ist trotzdem groß, dem A-Liga-Aufsteiger im Finale um den Kreispokal am Samstag ab 17 Uhr in Gusenburg ein Bein stellen zu können.

25.05.2023, 19:07 Uhr

Fünf Wochen nach dem B-Liga-Spiel in Schöndorf treffen Mehring (links: Alexander Dietz) sowie die SG Franzenheim (rechts: Lucas Jungandreas) erneut aufeinander – diesmal im Finale um den Kreispokal. Foto: Hans Krämer

Das Endspiel um die Kreismeisterschaft der B-Liga am vergangenen Dienstag gegen Eintracht Trier II war für die SG Franzenheim/Pellingen/Schöndorf mehr als nur eine lästige Pflichtaufgabe. Einerseits traten die Gäste mit einigen Regionalliga-erprobten Akteuren an, andererseits wollten die Hochwälder die Chance nutzen, um sich kurz nach der Abschlussfahrt nach Porto, von der man erst tags zuvor zurückgekehrt war, noch einmal einer ernsthaften Formüberprüfung zu unterziehen. Nicht nur wegen des 2:1-Sieges konnte Michael Hassani, der den Mosel/Hochwald-Meister gemeinsam mit Thomas Werhan coacht, zufrieden sein: „Gerade in der ersten Hälfte war es ein richtig gutes Spiel von uns. Wir hätten nach den Treffern von Luca Franzen und Marvin Mokelke sogar noch höher führen und einen Handelfmeter bekommen können. In der zweiten Hälfte kam Trier dann aber stärker auf und machte uns ganz schön zu schaffen.“