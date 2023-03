Fußball Derbysieg mit Wermutstropfen

Mit einem 2:0-Erfolg vor 350 Zuschauern im Derby gegen den SV Gonzerath hat die zweite Mannschaft der FV Hunsrückhöhe Morbach-Monzelfeld (FVM) ihr Punktekonto auf 24 Zähler aufgestockt und sich damit weiter von der Abstiegszone entfernt. Einziger Wermutstropfen nach „einem perfekten Abend, an dem die Kulisse, die Flutlichtatmosphäre und die Mentalität einfach super gepasst haben“ (O-Ton FVM-Sportchef Marcel Lorenz), war die Verletzung von Torwart Lukas Braun, der in der 85. Minute nach einem Zusammenprall mit einer Platzwunde am Kopf zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Wie im Nachgang der Partie zu erfahren war, geht es Braun wieder gut, die Platzwunde ist genäht worden. „Gute Besserung an ‚Lu‘, der mit Nico Roth im Luftkampf zusammengeprallt ist. Beide sind zum Ball gegangen“, hieß es auch von Gonzeraths Trainer Kevin Greweling, dessen Team mit der fünften Saisonniederlage die große Chance zumindest vorerst verpasst hat, nochmals ganz oben anzugreifen.