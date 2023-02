Fußball : Triers U19 bricht nach der Pause ein

Nürnberg Fußball: Eintracht kassiert in Nürnberg nach torloser erster Hälfte binnen 17 Minuten vier Gegentore.

„Angesichts unserer desolaten Wintervorbereitung war das gerade in den ersten 45 Minuten vom Läuferischen und Taktischen her eine tolle Leistung“, bilanzierte SVE-Trainer Jan Stoffels und spielte damit noch einmal auf die zahlreichen Testspielabsagen, witterungsbedingt eingeschränkten Trainingsmöglichkeiten und personellen Engpässe an. Die Trierer Spielerdecke wurde kurz vor der Partie im Nürnberger Trainingszentrum am Valznerweiher noch einmal dünner: Angreifer Maxim Burghardt musste wegen eines grippalen Infekts passen.