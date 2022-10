Registrierungspflichtiger Inhalt: Fußball : Traben-Trarbachs skurriler Auftritt in Thalfang

Ist stocksauer über das seines Erachtens unfaire Verhalten der Traben-Trarbacher: Thalfangs Trainer Markus Stein. Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

Thalfang/Traben-Trarbach Der Zwist um die Ansetzung des Spitzenspiels in der Kreisliga B I zwischen der SG Thalfang/Berglicht und der SG Traben-Trarbach verschärfte sich am Sonntag Nachmittag zu einem handfesten Skandal: Nachdem die Traben-Trarbacher bereits im Vorfeld angekündigt hatten, dass zahlreiche Spieler aufgrund eines Vereinsausflugs zum Münchner Oktoberfest nicht mitwirken können (TV berichtete), trat man mit nur sieben Akteuren in Thalfang an.