Fußball-Regionalliga Südwest : Eintracht Trier: Talent Noah Herber erreicht „Riesenziel“

Trier Der 18-jährige Kapitän der SVE-A-Jugend unterschreibt seinen ersten Vertrag. Das sagt Eintracht-Trainer Josef Cinar zu Jungtalent Noah Herber.

Sein Debüt für die Regionalliga-Mannschaft von Eintracht Trier hatte Noah Herber am 10. Dezember im Auswärtsspiel beim SSV Ulm gefeiert, als er in der 88. Minute eingewechselt wurde. Dieser Moment wird nun getoppt. Der 18-jährige Kapitän der Eintracht-A-Jugend-Bundesliga-Mannschaft hat ein Arbeitspapier für die erste Mannschaft bis zum 30. Juni 2024 unterschrieben.

„Einen Vertrag bei Eintracht Trier zu bekommen, war seit Jahren ein Riesenziel, das ich jetzt erreicht habe. Ich freue mich sehr über die Chance und versuche diese als Motivation für die Zukunft zu nutzen. Mein Ziel ist es, weiterhin reinzuhauen und eine gute Entwicklung hinzulegen“, wird Herber in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Der Mittelfeldspieler spielt seit der U 12 beim SVE und durchlief seitdem alle Jugendteams des Vereins. Vor seinem Wechsel zur Eintracht hatte er in der Jugend des SV Mehring gespielt.

In der vergangenen Saison gewann der 18-jährige mit Triers U 19 den Rheinlandpokal und die Meisterschaft in der Regionalliga-Staffel Südwest, die zur Aufstiegsrelegation zur A-Jugend-Bundesliga berechtigte, in der Trier den SV Wehen Wiesbaden ausstach.