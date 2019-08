Trier Moselaner erzielen zwei Minuten nach dem Rückstand den Ausgleich durch Sinanovic. SVE-Torwart Wieszolek pariert einen Foulelfmeter.

Mit einem 1:1-Unentschieden zu Hause gegen den 1. FC Kaiserslautern II hat Fußball-Oberligist Eintracht Trier zumindest vorübergehend die Tabellenspitze übernommen. Die Partie am Dienstagabend war flott – aber so richtig nahm sie in der 52. Minute Fahrt auf. Lauterns Jonas Singer brachte nach Zuspiel von Anil Gözütok die Gäste mit einem Schlenzer ins lange Eck nicht unverdient in Führung – Trier war nach einem Ballverlust in dieser Szene nicht optimal sortiert.