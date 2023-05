Fußball-Bezirksliga West Alle neune in Schillingen

Schillingens Coach Sascha Freytag verabschiedet sich bei den Hochwäldern mit einer spektakulären 4:5-Niederlage gegen den frisch gebackenen Meister und Rheinlandliga-Aufsteiger Rot-Weiss Wittlich. Was sein Team in der zweiten Halbzeit abriss, bezeichnete der 40-Jährige als „einen Rausch, in den wir uns nach dem 1:5 gespielt haben. Die letzten 15 Minuten waren echt packend, wir waren nah dran am Ausgleich“.