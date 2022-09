Fußball-Bezirksliga : Trainer Oliver Hongla: Einst Neapel, jetzt (wieder) Lüxem

Lüxems Trainer Oliver Hongla (hier auf einem Archivbild) hat eine bewegte Vita vorzuweisen. Foto: Sebastian J. Schwarz

Lüxem In der Jugend spielte er beim Traditionsclub in Italien, nun trainiert der 38-Jährige den SV Lüxem. Was er mit dem Team vorhat.