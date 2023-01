Zweite Basketball-Bundesliga : Trier empfängt Münster: ein Wiedersehen – und eine Warnung

Talent Nico Wenzl hat keinen leichten Stand bei den Gladiators Trier. Foto: Gladiators Trier

Trier Wieder zurück in die Spur möchten die Gladiators Trier am Sonntag im Heimspiel gegen Aufsteiger Münster. Nach zwei Niederlagen in Folge soll wieder eine Siegesserie starten. Trainer Pascal Heinrichs mahnt aber.

Von Uli Kaurisch

Das Hinspiel in Münster entschieden die Trierer mit 107:92 zu ihren Gunsten. So einfach wie es nach dem Ergebnis erscheint, war der Sieg beim Zweitliga-Aufsteiger seinerzeit aber nicht. „Dieser Erfolg war hart erkämpft und ist uns keineswegs in den Schoß gefallen“, erinnert sich Gladiators-Trainer Pascal Heinrichs vor dem Rückspiel an diesem Sonntag (17 Uhr) in der Arena Trier.

Jener Auswärtserfolg am 10. Dezember des vergangenen Jahres war einer von sieben Siegen in Folge der Trierer. Doch diese Serie ist inzwischen gerissen. Nach zuletzt zwei Niederlagen lautet das Ziel, wieder in die Erfolgsspur zu finden. „Wir sind bereit, jetzt eine erneute Serie zu starten“, sagt Heinrichs. Die Gäste aus Münster sind nicht als starkes Auswärtsteam bekannt. Erst zweimal war der Aufsteiger in der Ferne erfolgreich. Dank der guten Heimbilanz ist das Team aber mit bisher sieben Siegen im Soll.

Ein Wiedersehen gibt es für die Zuschauer in der Trierer Arena mit Ex-Nationalspieler Andreas Seiferth. Er spielte zwischen 2011 und 2014 für die damalige TBB Trier. Nicht zu Unrecht bezeichnen die Westfalen die Verpflichtung von Seiferth, der sich für die Pro A und Münster entschieden hat, weil er dort die Chance bekommt, sich neben dem Basketball auf eine berufliche Karriere vorzubereiten, als ihren Königstransfer.

Triers Nico Wenzl, 21-jähriges Guard-Talent, kennt Seiferth sehr gut aus seiner gemeinsamen Zeit in Bayreuth und weiß um dessen Stärken. „Wir dürfen ihn nicht ins Spiel kommen lassen“, sagt Wenzl.

Der Guard kam auf Empfehlung von Heinrichs nach Trier. Der Gladiators-Coach kannte den jungen Aufbauspieler aus seiner gemeinsamen Zeit im Nachwuchsprogramm von Bayreuth. Wenzl entschied sich für ein Zweijahres-Engagement bei den Gladiators in der Hoffnung, den nächsten Karriereschritt zu machen und sich in einem Pro-A-Team zu etablieren.

Wenzl gibt zu, dass der Sprung von der Pro B in die Pro A „größer ist, als ich erwartet habe“. Nach anfänglich wenigen Einsatzminuten steigerten sich seine Einsatzzeit und seine Effektivität. Er kam aufs Feld und konnte der Mannschaft den erhofften Push liefern. Doch in den vergangenen Spielen sank seine Einsatzzeit wieder. Das hat mit der Verpflichtung von Jordan Johnson zu tun. Wenzl möchte aber nicht den Kopf in den Sand stecken und zeigt sich bereit, sich mit guten Trainingsleistungen sich beim Trainerteam zu empfehlen. Als sein großes Plus bezeichnet der Spieler seine Spielübersicht. Zudem zeigt er sich mit der deutlich verbesserten Konstanz bei Distanzwürfen zufrieden.

„Es ist natürlich sehr schwierig, besonders für einen jungen Spieler, wenn er nur kurz auf das Feld kommt und in dieser Zeit abliefern soll“, macht Heinrichs, dass es mit der Verpflichtung des erfahrenen Jordan Johnson nicht einfacher für Nico Wenzl geworden ist.