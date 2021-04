Registrierungspflichtiger Inhalt: Serie „Sooo ein Tag“ : Ein Schulsportplatz als Zweitligastadion

Mit 76 Jahren blickt Peter Rauen stolz auf die sehr erfolgreiche Salmrohrer Z eit zurück – und hat von seinem Wohnhaus aus das Salmtalstadion immer im Blick. Foto: Andreas Arens

Samrohr Vor knapp 35 Jahren stand das beschauliche Salmrohr kopf: Überraschend hatte der FSV den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga gepackt. Bis das Premierenspiel gegen den Karlsruher SC im Salmtalstadion über die Bühne gehen konnte, gab es aber noch allerhand zu tun. Im 100. Jahr des Vereinsbestehens erinnert sich der langjährige Vorsitzende Peter Rauen an eine spannende Zeit. Warum der FSV kurzfristig um die Lizenz bangen musste, lesen Sie in diesem Teil der TV-Serie „Sooo ein Tag“.

Die Feierlaune nach der so erfolgreich verlaufenen Aufstiegsrunde war bei einigen in Salmrohr noch gar nicht so richtig abgeklungen, da wurde es ernst für den FSV: Am 27. Juli 1986 startete die „Macht vom Dorf“ in das Abenteuer 2. Bundesliga. Der Karlsruher SC mit Trainer Winfried Schäfer spielte zu Saisonbeginn im Salmtalstadion, das seinen Namen damals eigentlich noch gar nicht so recht verdiente: „Das Wort Stadion war schon ein wenig hochtrabend“, erinnert sich der langjährige Clubchef Peter Rauen noch dreieinhalb Jahrzehnte später mit einem Schmunzeln.

Mit nur 26 Lenzen war der Bauunternehmer und spätere Bundestagsabgeordnete am 30. Oktober 1971 zum Vorsitzenden des FSV gewählt worden. Rund 29 Jahre stellte er dann an vorderster Linie die Weichen im Verein, ehe es ihn zum Nachbarn nach Trier zog, wo er die seinerzeit finanziell schwer angeschlagene Eintracht in ruhigeres Fahrwasser führte.

„Der damalige FSV-Vorsitzende Dr. Hermann Noel fragte mich, ob ich nicht seine Nachfolge antreten wolle. Als ich ihm entgegnete, dass ich dafür noch zu jung sei, sagte er: ‚Du hast eine Firma und eine Familie aufgebaut. Da kannst du auch einen Verein führen.’“ Gesagt, getan. Schritt für Schritt ging es nach oben; anfangs noch mit Spieler Rauen als wuchtigem Sturmtank. 1972 gelang bereits der Sprung in die Bezirksliga. Aus seiner Sicht war das eine Art Initialzündung: „Der Weg zum ersten Aufstieg war so steinig. Da wusste ich, dass wir noch einiges schaffen können. Die Anfangsjahre waren die schwersten. Danach war es fast ein Selbstläufer.“

Salmrohr wurde in der Region zu einer sehr guten Fußballadresse und lief in der ersten Hälfte der achtziger Jahre sogar der großen Eintracht aus Trier den Rang als Nummer eins im Eifel-Mosel-Hunsrück-Raum ab. Auf „charakterlich einwandfreie Jungs aus unserer Gegend“ habe er immer sehr viel Wert gelegt, erzählt Rauen. 1985 noch war man als Meister der seinerzeit drittklassigen Oberliga Südwest in der Aufstiegsrunde gescheitert. Ein Jahr später holte der FSV erneut zum großen Wurf aus. Wormatia Worms war zwar Südwestmeister, durfte aber nicht um den Einzug in die 2. Liga spielen, da es gegenüber dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) finanzielle Unregelmäßigkeiten gegeben hatte. Die Rheinhessen erhielten keine Lizenz. Salmrohr als Vizemeister rückte kurzerhand nach. „Keiner rechnete mit uns, und plötzlich gelangten wir zu nationaler Berühmtheit“, weiß Rauen und hat noch viele Details auf Lager, wenn er an die Aufstiegsspiele gegen die hohen Favoriten Kickers Offenbach, 1860 München und den späteren Mitaufsteiger SSV Ulm 1846 denkt. Als Spielstätte diente der Sportplatz der damaligen Haupt – und heutigen Integrierten Gesamt­schule Salmtal. Zur Eröffnung trat 1981 niemand anderes als der FC Bayern München an. „Wir waren da schon ein bekannter Amateurverein. In weiser Voraussicht legte die Verbandsgemeinde (VG) Wittlich-Land als Eigentümerin sechs Stehstufen und einen erhöhten Damm an, der einen Ausbau der Zuschauerränge leichter machte“, berichtet Rauen. Die angestammte FSV-Heimat im Herzen von Salmrohr war seinerzeit noch ein Aschenplatz und genügte schon vor rund 40 Jahren nicht mehr den Anforderungen.

Klaus Toppmöller gegen den KSC in Aktion Foto: TV-Archiv

Als man sich schließlich die Zweitligazugehörigkeit am Abend des 18. Juni 1986 durch ein 2:2 gegen Offenbach gesichert hatte, wurden danach kräftig die Ärmel hochgekrempelt. Nach der sportlichen Qualifikation galt es auch, die geforderten technischen Voraussetzungen zu erfüllen. Gemäß der DFB-Vorgaben mussten die betonierten Stehränge erweitert werden. Zudem war ein separater Zugang der Akteure vom Spielfeld zur Umkleide in der Schule Pflicht („Tunnel“), genauso wie separate Arbeitsplätze für die Medienvertreter. So entstand auf der Gegengerade in Höhe der Mittellinie die heute noch existierende Pressekanzel. Auch musste sich der Überraschungsaufsteiger aus der seinerzeit rund 2000 Einwohner zählenden Gemeinde gegenüber dem DFB verpflichten, eine Sitztribüne zu errichten, die für 1200 Plätze konzipiert war. Dafür blieb bis zum 30. März 1987 Zeit. Kostenpunkt: 1,9 Millionen D-Mark (heute: rund 950 000 Euro). Das Land Rheinland-Pfalz steuerte 1,4 Millionen bei. Je 200 000 Mark gab es vom Kreis Bernkastel-Wittlich und der VG. Mit 100 000 Mark musste sich der Verein selbst einbringen.

Das Ziel war eine Kapazität von insgesamt 8000 Zuschauern. „Mit mobilen Zusatztribünen wie in der Aufstiegsrunde weiterzumachen, kam auf die Dauer nicht in Betracht“, so Rauen. Mit seiner Bauunternehmung stellte er Arbeiter und Geräte. „Vor allem“, betont der heute 76-Jährige, „war es unseren vielen fleißigen ehrenamtlichen Helfern zu verdanken, dass die Arbeiten verrichtet werden konnten – zehn bis 20 Leute waren oft da und packten mit an“.

Vereinsarchivar Georg Spang Foto: Andreas Arens

Vieles hatten sie in Salmrohr bis Ende Juli geschafft. Mit einem Etat von rund einer Million Mark und dem zunächst mit dem Notwendigsten aufgepäppelten Schulsportplatz wollten Rauen und seine Mitstreiter auch die außersportlichen Vorgaben erfüllen, um die Zweitliga-Lizenz vom DFB zu erhalten. „Wie wir später erfuhren, gab es in Frankfurt durchaus Diskussionen, ob man uns angesichts der eher bescheidenen Voraussetzungen die Lizenz wirklich erteilen sollte. Doch so richtig wurde das nie öffentlich“, erinnert sich Rauen. Hertha BSC als bestplatzierter Absteiger aus der 2. Bundesliga soll schon Gewehr bei Fuß gestanden haben, den Startplatz des FSV einzunehmen, falls es doch noch zu einer Lizenz-Verweigerung gekommen wäre. Wenige Tage vor dem Premierenspiel gegen den KSC gab es dann aber grünes Licht. Zwei Vertreter des Ligaausschusses nahmen das Salmtalstadion zur großen Salmrohrer Erleichterung ab.

Foto: FSV

5000 Zuschauer quetschten sich am letzten Juli-Sonntag des Jahres 1986 entlang des Spielfeldes zusammen. Sitzplätze gab es gut ein halbes Jahr vor der Tribünen-Errichtung allenthalben auf Brauereibänken. Der Eintrittspreis betrug einheitlich zwölf Mark (umgerechnet rund sechs Euro). Eine besondere Aussicht genoss Peter Rauens damals 18-jähriger Sohn Christian, der heute Vorsitzender des Oberligisten ist und mit seinem als Ehrenpräsident fungierenden Vater weiter einen wichtigen Helfer und Ratgeber im Hintergrund hat: „Gemeinsam mit ein paar Kumpels kam ich gerade vom Ätzboden-Musikfestival, das seinerzeit jährlich im Dorf stattfand. Wir waren leicht angeheitert und etwas zu spät dran. Da sind wir aufs Dach des Wurststandes geklettert und hatten einen tollen Blick aufs Spielfeld.“

Zwei Treffer gab es im Duell der von Robert Jung trainierten Salmrohrer gegen Karlsruhe zu sehen. Einer, der später selbst für den KSC spielen sollte und durch seine unnachahmlichen Treffer im Europacup 1993/94 zum Euro-Eddy avancierte, markierte in der 47. Minute die Führung für den krassen Außenseiter. In der Stadionzeitung „FSV-Nachrichten“ hatte Edgar Schmitt noch in einer Annonce für seinen Arbeitgeber aus dem nahen Wittlich geworben („Diese Bank erzielt immer Treffer, wenn es um Geldangelegenheiten geht.“). Emanuel Günther glich Mitte der zweiten Hälfte für die Badener zum 1:1-Endstand aus (64.).

Die Kulisse stimmte, organisatorisch lief alles rund – für Peter Rauen kam das wenig überraschend: „Wir konnten ja auf unsere Erfahrungen aus den Aufstiegsrunden zurückgreifen. Und auch sonst hatten wir immer mal wieder Spiele mit viel Publikum, wie etwa das Freundschaftsspiel gegen die Bayern oder die DFB-Pokalbegegnung 1981 gegen Werder Bremen.“

Sportlich verlief der Start zudem vielversprechend. Reine Profis gab es beim FSV im Gegensatz zur Konkurrenz zwar nur ganz wenige, und meist wurde wie bei den Amateuren nur gegen Abend trainiert, trotzdem reichte es im Vergleich mit dem späteren Bundesligaaufsteiger vom KSC nicht nur zu einem vielbeachteten Zähler, sondern es passte auch von der Leistung her.

Im TV-Bericht kam der starke Auftritt des FSV klar zum Ausdruck: „Die Elf aus dem Salmtal verdiente sich diesen einen Punkt nicht zuletzt dank einer Steigerung in der zweiten Halbzeit redlich.“ Mit etwas Glück sei sogar ein Sieg dringewesen: „Eine Minute vor Spielende vergab Einwechselspieler Bobby Augst freistehend die Chance zum 2:1.“ Artikel, die im TV, in den Heimatzeitungen der jeweiligen Gegner und in Fachmagazinen erschienen sind, hat Georg Spang über Jahrzehnte hinweg alle fein säuberlich abgeheftet und bewahrt sie in Dutzenden von Ordnern in seinem Salmrohrer Kellerbüro auf. Der 71-Jährige hält als Archivar die Erinnerungen an die früheren Glanzzeiten am Leben. Gerne bleibt er beim Durchblättern der Zweitligaberichte am zweiten Spieltag der Saison 1986/87 hängen: Da gab es einen 2:0-Erfolg im Südwestduell beim 1. FC Saarbrücken.

„Leider sah es der Spielplan vor, dass wir am darauffolgenden Wochenende schon wieder auswärts antreten mussten. Sicher hätten wir nach dem Topstart zu Hause wieder eine hohe Zuschauerzahl gehabt“, nennt Rauen einen Grund für den anschließend einsetzenden Niedergang. Beim 0:3 auf St. Pauli sahen sich die Gäste am dritten Spieltag klar unter Wert geschlagen. Oftmals hielt der FSV auch in der Folge noch gut mit, setzte das aber zu selten in Zählbares um. Am Schluss standen vier Siege, 13 Remis und 21 Niederlagen zu Buche. Torverhältnis: 48:94. Salmrohr verabschiedete sich als Tabellenschlusslicht aus der 2. Liga.

Viel fehlte nicht, und danach wäre ihnen noch mal der Sprung dorthin gelungen. Nach einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen musste man 1990 dem FSV Mainz 05 als Oberligameister den Vortritt lassen, errang aber immerhin in jenem Jahr den Titel des Deutschen Amateurmeisters. 1992 scheiterte Salmrohr in der Aufstiegsrunde am Wuppertaler SV, und auch nach der Gründung der Regionalliga als dritthöchster Spielklasse auf DFB-Ebene mischten die Rot-Schwarzen zunächst ganz oben mit.

Anekdoten an jene legendären Zeiten hätten sicherlich in diesem Sommer bei den Feierlichkeiten zum 100-jährigen Vereinsbestehen hoch im Kurs gestanden. Aufgrund der noch monatelang zu erwartenden Corona-Einschränkungen sagte der FSV indes frühzeitig die Festivitäten ab und verschob sie auf das Wochenende vom 15. bis 17. Juli 2022.