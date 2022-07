Fußball : Görgen schießt Winzer-Elf auf Platz drei

Große Feude nach packendem Spiel: Vierfach-Torschütze Mario Görgen (2.v.l.) jubelt mit seinen Teamkollegen Stefan Winter (links), Florian Blesius (2.v.r.) und Tim Weißbach. Vorne von links: Moritz Kissinger und Yannick Görgen. Foto: Privat

Lieser/Wintrich In diesem Team kicken Winzer und andere, die ganz nah am Thema Wein dran sind: Auch vier Jungs von der Mittelmosel nahmen kürzlich an der Europameisterschaft der Winzer-Nationalmannschaften teil. Einer von ihnen traf gleich vier Mal – und das in einem Spiel.