Schwimmen : Starker Saisonstart der Trierer Schwimmer

Trier Flut an Titeln und Bestzeiten: Aktive des SSV Trier machen in Wuppertal da weiter, wo sie im alten Jahr aufgehört haben.

Nur mit einem kleinen Kader startete die erste Mannschaft des Schwimmsportvereins (SSV) Trier in die Saison der Wettkämpfe auf den 50-Meter-Bahnen – mit dem Ziel, sich für die süddeutschen und die Deutschen Meisterschaften zu qualifizieren. Diesmal ging es in Wuppertal um die Standortbestimmung. So stark wie sie das Jahr 2022 abgeschlossen hatten, machten die Trierer weiter. Bei 53 Starts erreichten sie 27 Mal das Siegerpodest.