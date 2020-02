Kostenpflichtiger Inhalt: Kappensitzung in Berglicht : Den Berja Wackessen geht die Luft noch nicht aus

Das Männerballett macht traditionell den Abschluss der Sitzung bei den Berja Wackessen. Foto: TV/Wolfgang Linn

Berglicht Bei der Kappensitzung haben die Berglichter Verstärkung aus Thalfang – und begeistern mit fast vier Stunden Programm.

(red) Fast vier Stunden Programm haben die Berja Wackessen am Samstag ihrem Publikum im vollbesetzten Dorfgemeinschaftshaus bei der Kappensitzung geboten.

Zum Anfang durfte der NoName-Chor natürlich nicht fehlen. Als Abgeordnete der VG Thalfang berichtete Frau Höfner von Problemen in der VG und den Finanzen, worauf der Ortsbürgermeister aus Berglicht, Michael Reusch, sofort den Vorschlag machte, das „Berglicht am Wacken“ eine neue VG bilden sollte. Denn hier ist ja alles in Ordnung. Frau Höfner erhielt den ersten Orden des Abends, wie immer selbst gemacht. Er soll ein Windrad darstellen, und als kleiner Bonus gab es dann ein Fläschchen „Berja Luft“ dazu.

Der Nachwuchs für die Garde steht auch in den Startlöchern. Als Punk-Rebellen begeisterten die Kleinen mit einem gekonnten Show-Tanz. Seit einigen Jahren begeistern ebenfalls junge Nachwuchstänzerinnen aus Hilscheid bei der Kappensitzung. Auch in diesem Jahr durften sie nicht fehlen. Der Dritte Beigeordnete der VG Thalfang, Stefan Müller, erzählte in seinem Vortrag von den Schwierigkeiten rund um die Eheberatung. Die Garde aus Thalfang, die zum zweiten Mal als Gast bei den Berja Wackessen auftraten, tanzte zu afrikanischen Rhythmen nicht nur auf der Bühne.

Sogar Heidi Klum schaffte den Weg zu den Berja Wackessen. Dort fand ein Casting zu „Berjas next Top Model“ statt. Im Vortrag über eine Quizshow gaben Maya Reuter und Paul Jakobs ihr Debüt auf der Bühne. Den Abschluss vor der Pause machte die Garde der Berja Wackessen.

Was bei einem Kinobesuch so alles passieren kann, erlebten die gespannten Zuschauer live nach der Pause mit. Nach einem allmorgendlichen Gespräch unter Eheleuten wurde beschlossen, abends auf der Kappensitzung Moderator Stefan Nehren, ein waschechter Horather, in Berglicht einzubürgern. Hierzu kam Ortsbürgermeister Michael Reusch von Amts wegen auf die Bühne und der Noch-Horather musste einige spezielle Nachfragen zu seinem neuen Heimatort Berglicht beantworten. Da er diesen Einbürgerungstest mit Bravour bestanden hat, erhielt er die Ernennungsurkunde und darf sich nun offiziell „Berja“ nennen. Die jeweiligen Probleme an und wegen der jeweiligen Wochentage wurden in einer Therapiesitzung geklärt. Den Abschluss einer gelungenen Kappensitzung machte traditionell das Männerballet. Als Indianerstamm brachte sie zum Abschluss den Saal ein letztes Mal zum Toben.