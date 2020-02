Kappensitzung Hundheim : Eine närrische Zeitreise

Morbach-Hundheim Der Hundemer Karnevalsverein lud zu seiner traditionellen Abendsitzung ein, bei der kein Auge trocken blieb. Es war eine ganz besondere Sitzung, da der Verein sein 44-jähriges Jubiläum feiert.

Sitzungspräsident Andreas Krämer eröffnete die Sitzung mit seinem Prolog über das aktuelle Welt- und Dorfgeschehen.Das Publikum wurde auch auf eine Zeitreise geschickt. Es ging 44 Jahre zurück, zum Freitag den 13. Februar 1976, dem Abend, an dem der Hundemer KV gegründet wurde. Die Dorfglöckchen ließen das Dorfgeschehen der letzten 30 Jahre Revue passieren. Die jüngste Büttenrednerin des Abends, Ramona Schessler, knüpfte an ihre Rede von 2019 an und erzählte von der Silberhochzeit aus der Sicht eines verheirateten Mannes. Die Trauerschnallen ließen es feuchtfröhlich zugehen, während sie dem Publikum ihre Sorgen über Alter, Männer und Alltag klagten. Vor der Pause zeigte die Showtanzgruppe „Dog City Girls“ ihren Showtanz „Hurra hurra, die Bühne brennt“ und begeisterte als Feuerwehrfrauen und -männer.

Vorschau: Der große Umzug durch Hundheim findet am 23. Februar um 14.11 Uhr statt. Außerdem wird das Jubiläum am 20. und 21. Mai mit einem bunten Programm groß gefeiert. Das Jubiläumsjahr endet an der Kirmes mit einem Sommerumzug durchs Dorf am 15. August.