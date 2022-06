Täter entkommen : Explosion in Salmtal: Unbekannte sprengen Geldautomaten und zerstören Bankfiliale - Anwohner verfolgt Fluchtwagen (Fotos)

Update Wittlich Update 8.55 Uhr: In Salmtal ist der Geldautomat der VVR-Bank explodiert. Den sprengten laut Polizei Unbekannte am Mittwochmorgen gegen 3.50 Uhr in die Luft. Wir sind vor Ort bei den Ermittlungen - und eine Sache ist jetzt klar.