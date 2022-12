Polizei : Nach Hausbrand mit drei toten Hunden in Greimerath – Ursache geklärt

Greimerath Ein technischer Defekt hat den Brand am Dienstag in einem Wohnhaus in Greimerath ausgelöst. Dies hat die Polizei auf TV-Nachfrage mitgeteilt. Das Haus, in dem eine Familie wohnt, sei vorerst nicht bewohnbar, hieß es.