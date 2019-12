Verfahren wird eingeleitet : Nach Feuer in Hillesheimer Seniorenheim - 20 Menschen verletzt - Brandursache steht fest

Foto: TV/Wilfried Hoffmann

Hillesheim Am Tag nach dem Brand in einem Seniorenheim in Hillesheim mit zahlreichen Rauchgas-Verletzten am Montagnachmittag, der einen Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und DRK auslöste, klärt sich die Lage: Verletzt wurden nicht – wie ursprünglich von der Polizei gemeldet – 21, sondern 20 Menschen. Eine Angehörige, die mit ins Krankenhaus ging, war mitgezählt worden.

Wie berichtet, wurden zwei Menschen schwer verletzt. Doch ebenfalls anders als von der Einsatzleitung am Montagabend mitgeteilt, wurde keine der beiden Schwerverletzten per Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Ein Polizeisprecher teilte am Dienstagmorgen mit: „Es war zunächst geplant, eine der beiden Schwerverletzten in eine Spezialklinik nach Wiesbaden zu fliegen, davon wurde jedoch abgesehen, weil sich ihr Zustand stabilisierte, sodass auch sie im Krankenhaus vor Ort weiterbehandelt werden konnte.“ Bei den beiden Betroffenen handelt es sich nach Angaben der Polizei um zwei Ersthelferinnen des DRK, eine 20- und eine 52-Jährige aus dem Kreis Vulkaneifel, die als eine der Ersten am Unfallort waren, „und deswegen am meisten Rauchgas eingeatmet haben“, so der Polizeisprecher.

Von den insgesamt 20 Verletzten sind elf über Nacht im Krankenhaus geblieben, neun wurden nach ambulanter Behandlung noch am Montagabend wieder entlassen. Die Verletzten waren auf die Krankenhäuser in Gerolstein, Prüm, Daun und Mechernich (NRW) verteilt worden.

Insgesamt wurden drei Bewohner des Heims, 15 Beschäftigte (zumeist Frauen) und zwei Ersthelferinnen verletzt. Im Einsatz waren neben Notärzten, Rettungssanitätern und Polizisten rund 120 Wehrleute der Feuerwehren aus dem Bereich Hillesheim und Gerolstein.

Die Brandursache ist laut Polizei weitgehend geklärt. Der Polizeisprecher sagt: „Es ist etwas Brennendes in den Mülleimer auf einem Putzwagen geworfen worden.“ Was dies genau war und wer das getan hat, soll nun noch ermittelt werden. Die Polizei kündigte an, dies am Dienstagmittag nochmals genauer untersuchen zu wollen. Auch die Staatsanwaltschaft sei informiert worden. Der Polizeisprecher sagte: „Es wird ein Verfahren eröffnet werden.“ Dabei wird es mutmaßlich um Brandstiftung und fahrlässige Körperverletzung in mehreren Fällen gehen. gehen. Gelöscht hatte den Brand, nachdem der Warnmelder Feueralarm ausgelöst hatte, zunächst der Hausmeister, dann zusätzlich die Hillesheimer Feuerwehr.